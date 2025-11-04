この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「市販の４つのチョコクリームのコスパを比較した結果…！あなたはどれを選ぶ？」と題したYouTube動画で、健康パンの専門家・むらまつさき氏が登場。気軽に購入できる市販チョコクリーム４商品のコストパフォーマンスについてレビューした。

動画では、「チョコクリーム、これが一番節約できます」と前置きした上で、それぞれ10gあたりの費用を比較。むらまつ氏は、「お店や地域によって価格が変わるので、目安として聞いていただきたい」としながらも、「これを知っていただくだけで、どれを選べば一番安く済むのかがわかります」と、リスナーの節約意識に寄り添った。

さらに、「市販のチョコクリームには砂糖や添加物がたくさん含まれています」と注意を促し、「チョコレートクリームはお家で簡単に作れるんです」と、コスパ最強は“手作り“だと明言。「ココアと砂糖と豆乳や牛乳を混ぜるだけでチョコクリームができてしまうんです」「お手間じゃない方、お時間がある方は、ぜひ安心安全な材料で手軽にチョコクリームを作って」と手づくりの方法も具体的に指南した。

また、パンの選び方にも踏み込んだ。「小麦パンとか、砂糖いっぱいの菓子パンにチョコクリームを塗っている方、危険です」と警告。「健康的にパンを食べ続けたいのであれば、パンそのものも健康的なものにする必要があります」と、原料にこだわる大切さを強調した。さらに「パンはお家で健康的に作ることができます」とし、自身プロデュースの“健康的なパンが作れる材料キット“もアピール。

動画の締めくくりでは、「同じようにイチゴジャムやピーナッツクリームバージョンも動画を出しておりますので、よかったらそちらも合わせてご覧ください」と次回作への期待も込め、視聴者へ呼びかけた。

健康的なチョコクリームとパン選びのススメ
動画まとめ・市販クリームのコスパ徹底比較結果
家でも作れる！健康パン材料＆スペシャルプレゼントの案内

