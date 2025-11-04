timeleszの菊池風磨（30）に、深刻なファン離れ問題が浮上している。

10月29日、YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」にアップされた動画で、2021年のチャンネル開設以来、初めて登録者が減少しているということが話題に上がった。

過去28日間で1167人減少しており、その理由について話し合う場面で、菊池が「俺インスタやってるじゃないですか。インスタめっちゃ減ってます」と話を展開させた。

菊池本人は「減るときなんすよ。季節の変わり目みたいな」と余裕を見せていたが、ネットでは《申し訳ないけど私もチャンネル登録解除しました。特にタイプロ後は毎週timeleszの話ばかりでつまらなかったです》《年々、風磨君のいじりが見下してるでしょって思う事が多々あり、見ていて不快》と、登録者が減った要因は菊池にあると見る向きが強まっている。

タイプロとは、Netflixで配信された「timelesz project−AUDITION−」（2024年9月〜）のこと。新メンバーのオーディションが話題となり、25年4月からは「タイムレスマン」（フジテレビ系）や、10月からは「timeleszファミリア」（日本テレビ系）などの冠番組が続々スタート。今やtimeleszの人気はSTARTO ENTERTAINMENTの中でもトップクラスとなっている。

■タイプロの一過性ファンが離れた影響も…

「登録者やフォロワーが減った理由としては、タイプロで一過性ファンになった人々が、落ち着いて離れたことや、YouTubeも企画も含めてマンネリになっていたことも要因としては考えられます。その一方で、風磨さんのいじりの悪癖や、不遜な態度が目につくとの指摘もあり、《風磨がいなければ見てもいいのになー》とグループそのものの“推し”の障壁に風磨さん自身がなっているという声もあります」（芸能ライター）

菊池はアイドルなのに変顔や全裸OKという「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」（フジテレビ系）などで培ったキャラクターの汎用性の高さ、そしてタイプロ人気によって瞬間的に底上げされたことにより、現在STARTO社タレントの中で一番CM契約が多いとされる。

8月3日に公開されたよにのちゃんねるの動画中で、山田涼介（32）が「今、この事務所の中で一番CMが多いのって誰なんですか？」とスタッフに聞いたところ、「菊池さんです」との返答があったと明かしていたが、それに対しても《立ち回りが上手いだけで、彼で商品はヒットしないと思う》とその時からすでに菊池に対し、冷めた見方をした意見も散見されていた。

「強く出られそうな人には強く出て、下手に出なければならなそうな人には下手に出るという、そういったキャラや立ち位置を使い分けられるというところが、菊池さんがバラエティー番組などでも活躍できる要因ではあると思います。過剰ないじりを面白がっている節もあり、『よにのちゃんねる』でも《先輩である山田さんへの礼節を欠くいじりが目立つ》といった声が視聴者の間から出ています」（バラエティー番組制作関係者）

登録者やフォロワーが減ったのは、どうやら季節の変わり目だけが原因ではないようだ。



