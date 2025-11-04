ＤＤＴのＫＯ−Ｄ無差別級＆ユニバーサル２冠王者となった上野勇希（３０）が、団体の顔として東京ドーム進出計画をぶち上げた。

ＫＯ―Ｄ無差別級王者は、３日の東京・両国国技館大会でユニバーサル王者・鈴木みのる（５７）とのダブルタイトルマッチに臨んで勝利。試合後にスーパー・ササダンゴ・マシンから挑戦を表明され、３０日の後楽園ホール大会でのダブル防衛戦が決まった。取材に応じた２冠王は「２つのベルトに重みを感じるけど、ＤＤＴを背負う覚悟はある」と言い切った。

メイン後にはファンに向けて、今後の目標として「ＤＤＴを好きなみんなと、ＤＤＴの仲間たちみんなで東京ドームに行く」と掲げた。その真意について「（２０２３年２月の）武藤敬司さんの引退興行で、ＤＤＴの提供試合に出させてもらった。満員の東京ドームで僕たちに向けてくれる歓声を聞いて、真っ先に高木（三四郎）さん、ＨＡＲＡＳＨＩＭＡさん、男色（ディーノ）さん、（レフェリーの）松井（幸則）さんの顔がよぎった。僕はＤＤＴに夢を見てプロレス界に入ってきたので、みんなで夢を見て東京ドームにたどり着きたい」と力説した。

２３年からＮＨＫのＥテレ番組「天才てれびくん」内のドラマにレギュラー出演するなど、リング外でも活躍の場を広げている。東京ドーム開催のためにも「（観客数の上限が）５万人だとしたら、まずは僕個人が５万人以上に知られることが必要。僕がお芝居をしているのは、もちろんプロレスのためでもある。もっと人気者になる覚悟はあります」と、さらなる知名度向上を誓った。

団体屈指の人気レスラーが犧蚤臾槁賢畸成を本気で目指している。