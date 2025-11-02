この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

10月19日に香港国際空港で発生したジャンボ貨物機の海上逸脱事故について、元日本航空機長の杉江弘氏が自身のYouTubeチャンネル『杉江弘の航空チャンネル』で最新見解を語った。「2週間情報を集めてきたが、現時点で分かっている情報をベースに解説したい」と切り出し、これまでの事故経緯や調査状況、そして自身の経験に基づく分析を丁寧に述べた。



事故機はエミレーツ・スカイカーゴ運航の747ジャンボ機で、トルコの貨物航空会社ACTエアラインズが実際に操縦していた。東向き滑走路07Lに着陸し、約1,600メートル滑走した時点で突然左に進路を逸脱。空港パトロールカーと衝突し、そのまま両者とも海に落ちてしまった。杉江氏は「本当に運が悪く、たまたまそこにパトロールカーがいたことで不幸なことに」2人の職員が死亡した一方、ジャンボ機4名の乗務員は全員無事避難できたことを伝えた。



事故原因の最大の謎は「なぜ90ノットという減速域で急激に左へ向かったのか」と指摘。その上で、「私の経験から言うと、パイロットのヒューマンエラーの可能性が極めて高い」と強調し、強い左横風に加え「オートブレーキ解除の操作手順や、ステアリングの誤操作が重なって急激な逸脱につながったのでは」と分析した。さらに「機材のトラブルや電磁波（EMI）などの説も過去事例から出てくるが、今回に関しては証拠もなく、ほぼ考えにくい」と、機械的トラブル説を否定。「横風下でのラダーペダル・ステアリング操作の重要さ」を改めて解説した。



杉江氏は日本での過去の事例を交えつつ「日本の場合はパイロット側に不利益となりたくない思惑も絡み、原因特定が難航することもあったが、英国式の香港当局ならば犯罪性がなければ率直な公表も期待できた。それがなされていないのは疑問」とも言及。最後は「新しい情報が入り次第、また解説したい」と今後の動向へ言及し、動画を締めくくった。