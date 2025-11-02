ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に5-4で勝利。2年連続となる世界一を達成した。今季限りで引退を表明していたレジェンド、クレイトン・カーショー投手はドラマチックにキャリアに幕。試合後は家族の歓喜を共有した。

通算223勝を挙げているカーショーは今季限りでの引退を表明し、最後のプレーオフに挑んでいた。そして、WSでは延長18回までもつれた第3戦の12回2死満塁の大ピンチで8番手としてマウンドに立ち、ピンチを脱出。勝利に貢献した。

この日もブルペンで待機し、連投で登板した山本由伸らを盛り立てた。同点の延長11回にスミスの勝ち越しソロが飛び出した際は「オーマイゴッシュ！ オーマイゴッシュ！」と連呼し、我を忘れて狂喜乱舞する姿が中継映像に映し出された。

そのままチームは勝利。カナダのスポーツメディア「ザ・スコア」のブランドン・ワイル記者がXに「クレイトン・カーショーにとって、なんて瞬間だ」とつづって、カーショーが家族とグラウンドで抱擁する様子を公開。目には涙が浮かんでいるように見える。

サイ・ヤング賞3度、通算223勝を挙げたドジャース一筋18年の37歳レジェンドは最高の形でキャリアに幕を下ろした。



（THE ANSWER編集部）