11月1日に放送された『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）第4話。間一髪のところで魔の手から逃れた小山（森本慎太郎）も加わり、真相を追っていく高木（間宮祥太朗）と園子（新木優子）。「森のくまさん」の替え歌の通りにいけば、次は“ちょんまげ”こと羽立（森優作）の番。“委員長”こと小林（藤間爽子）に羽立の住所を聞いて会いに行く3人だったが、母親の死後、ひきこもり生活を送っていた羽立はすっかり心を閉ざしていた。

前回のエピソードの際に、この「森のくまさん」の替え歌の法則に従って狙われていく6人のうち、助かった者たち――火災に巻き込まれたが救助された桜井（工藤阿須加）と、高木のおかげで落下してくるガラスから逃れた小山――が今後どうなるのか、再び命を狙われることになるのかと指摘したが、さっそく危惧していた通りのことが起きる。徐々に回復の兆しが見えていた桜井が、病院から拉致され、拘束された状態で生きたまま焼かれて命を落とす。

もちろん焼死ということは、桜井が「みんなの夢」に描いた消防士になるという夢に見立てたものであることは間違いないだろう。その様子が、あえて動画で撮影されて高木に送りつけられていること。少なくとも、犯人が失敗を取り返そうとして自ら法則を破っていること（いや、むしろ替え歌に登場する順に狙われていくというのは、単に小山の憶測に過ぎなかったとも考えられる）。そして自ずと、今後小山も命を落とすまで狙われ続ける可能性が高いということ。これらは押さえておきたいポイントだ。

一方で、物語の根幹を揺るがしかねない大きな発見もある。それは羽立から拒絶された後、イマクニで高木と小山が小学生時代を振り返る場面。みんながそれぞれ好きなことをして遊んでいた時に、羽立は一人だけ全員分の宿題をやってくれていたという記憶だ。しかし高木と小山の記憶には微妙な食い違いが生じており、小山によれば羽立も宿題のあとに一緒に遊んでいたと。「“4人”でゲームをやっていた」。そうなると、ゲームが4人、遊戯王カードが2人、漫画が1人となり、あの場所に“7人”がいたことになる。

終盤にもう一度同じ回想シーンが描かれた時には、羽立の後ろにもう一人、“7人目”と思しき人物の右足と右手が確認できる。みんなの記憶から消えている“7人目”が、一連の事件を起こしていると考えるのがもっともシンプルだろうか。同時にもう一人、怪しい人物も浮上する。それは高木たちがいた6年1組の担任である大谷（赤間麻里子）であり、彼女は桜井がいなくなる直前に病院を訪れている。現在は校長をしている彼女は、ずっと小学校におり、いつでもタイムカプセルを掘り起こして埋め直せる立場だ。「みんなの夢」を見て計画を立てることも容易であろう。

しかしながら、当然のように担任が高木たちと一緒に遊ぶシチュエーションは考えづらく、“7人目説”と“担任説”は符合しない、いわばそれぞれ独立したミステリーとなる。ましてやドラマはまだ前半戦。この時点での“怪しい”人物というのは、得てしてミスリードであることが多い。いずれにせよラストシーンで、これまでイマクニの常連としてしれっと物語に介入していた宇都見（木村昴）が刑事であることが判明するサプライズ。ここから予期せぬ方向に進んでいくかもしれない。

（文＝久保田和馬）