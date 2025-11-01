第2弾コラボは限定クエスト＆描きおろしグッズ！ファミリーマート『モンスターハンターNow』コラボキャンペーン
ファミリーマートは、Nianticが開発・運営を手がけるiOS/Android向け位置情報ゲームアプリ『モンスターハンター Now (ナウ) 』とのコラボレーションキャンペーンを、2025年10月21日(火)から開催！
キャンペーンでは、対象商品の購入で人気イラストレーター・タケウチリョースケさん描きおろしの限定オリジナルグッズがもらえる企画や、ゲーム内で使える「ファミマ看板風重ね着」が手に入るコラボクエストなどが実施されます。
ファミリーマート『モンスターハンターNow』コラボキャンペーン
ファミリーマートと『モンスターハンターNow』のコラボは、2024年9月の実施に続き2度目の開催。
2025年9月でリリース2周年を迎えた『モンハン Now』とのコラボ第2弾では、人気イラストレーター「タケウチリョースケ」さんによる描きおろしイラストを使った限定グッズが登場。
また、ファミマのアプリ「ファミペイ」を使ったスタンプキャンペーンでは、限定クエストへの参加券が取得でき、「ファミマ看板風の限定重ね着」や「限定ギルドカード」などが手に入ります。
ほかにも、ファミリーマート限定デザインのブロマイドが「ファミマプリント」で発売されるほか、ファミマオンライン限定でオリジナルアパレルグッズも発売されます☆
タケウチリョースケさん描きおろしグッズプレゼントキャンペーン
実施期間：2025年10月21日(火)AM10:00~ ※景品が無くなり次第終了
販売場所：全国のファミリーマート約16,300店
期間中、対象商品を2個同時に購入するごとに、タケウチリョースケさん描きおろしイラストのオリジナルA4クリアファイル、またはオリジナルステッカーがいずれか1個もらえます。
対象商品は「森永製菓 inゼリー各種」です。
描きおろしイラストには、『モンスターハンターNow』のシーズン7 「集い築け! 空飛ぶ探索拠点!」に登場する「エスピナス」「ガランゴルム」「ルナガロン」「メル・ゼナ」がデザインされています！
オリジナル A4サイズクリアファイル
仕様：全4種
景品のひとつは「オリジナル A4サイズクリアファイル」です。
タケウチリョースケさんが描く迫力満点のモンスターたちがデザインされた、ファン必見のアイテムです。
オリジナルステッカー
仕様：全2種
「オリジナルステッカー」も景品としてラインナップ。
描きおろしのハンターたちがデザインされたステッカーも用意されています。
「ファミペイ」スタンプキャンペーン
スタンプ付与期間：2025年10月21日(火)~11月3日(月)
参加券受取・応募期間：2025年10月21日(火)~11月7日(金)
コード引換期限：2025年12月31日(水)
コラボクエストクリア期限：2026年1月11日(日)まで
期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象の「森永製菓 in ゼリー各種」を購入すると、1品につきスタンプが1つたまります。
「ファミペイ」アプリ内でスタンプ3つと交換することで、「『モンハン Now』コラボクエスト」参加券のプロモーションコードが取得できます。
参加券は、1人につき最大1枚まで取得可能です。
コラボクエスト賞品（ファミマ看板風重ね着／限定ギルドカード背景）
プロモーションコードを使用して限定の緊急クエストを受け取り、クリアするとゲーム内で使用できる限定アイテムが手に入ります。
賞品には「ファミマ看板風重ね着」（【ファミリーマート 2025】衣装）が登場！
※もらえる装備は頭装備のみです。
さらに、タケウチリョースケさん描きおろしイラストの「限定ギルドカード背景」（ファミリーマートコラボ 2025）や、「竜玉のかけら」などの素材も入手できます☆
【タケウチリョースケ×モンスターハンターNow】 ブロマイド
価格：L判 300円(税込)、2L判 500円(税込)
販売期間：2025年10月21日(火)10時~2025年11月23日(日)23時59分
販売場所：全国のファミリーマート店内マルチコピー機「ファミマプリント」
期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、タケウチリョースケさんによる描きおろしイラストを使った限定ブロマイド（全4種）が発売されます。
お気に入りのイラストをブロマイドで手に入れるチャンスです。
【タケウチリョースケ×モンスターハンターNow】 オリジナルTシャツ エスピナス
価格：4,528円(税込4,980円)
予約期間：2025年10月21日(火) 10:00~11月23日(日)23:59
受取期間：2026年1月30日(金)~2月5日(木)
販売場所：ファミマオンライン限定
サイズ：M・L・XL
素材：綿100%
ファミマオンライン限定で、オリジナルアパレルグッズも発売されます。
「オリジナルTシャツ エスピナス」は、タケウチリョースケさん描きおろしの「エスピナス」のイラストがバックにデザインされたTシャツです。
【タケウチリョースケ×モンスターハンターNow】 オリジナルパーカー メル・ゼナ
価格：8,164円(税込8,980円)
予約期間：2025年10月21日(火) 10:00~11月23日(日)23:59
受取期間：2026年1月30日(金)~2月5日(木)
販売場所：ファミマオンライン限定
サイズ：M・L・XL
素材：綿100%
「オリジナルパーカー メル・ゼナ」もファミマオンライン限定で登場。
描きおろしの「メル・ゼナ」がデザインされた、普段使いしやすいブラックのパーカーです。
人気イラストレーター描きおろしのグッズが手に入るほか、ゲーム内で使える限定アイテムもゲットできる見逃せないキャンペーン！
ゼリー飲料を買って、狩猟準備を整えられます☆
ファミリーマートで開催される『モンスターハンターNow』コラボキャンペーンの紹介でした。
