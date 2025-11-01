多頭飼育崩壊現場からレスキューされた子猫に、先住猫ちゃんたちが近づいてきて…？まさかの歓迎ぶりが微笑ましいと、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で82.2万再生を突破し、「猫の猫による猫のための猫吸い」「くっつけてまで匂いたくなる気持ちはわかる」といった声があがりました。

【動画：新入り保護子猫がお家にやってくると…2匹の先住猫が見せた『まさかのリアクション』】

渦巻きしっぽのいくらちゃん♡

TikTokアカウント「@h1.ss4」に投稿されたのは、短めの渦巻きしっぽがチャームポイントのキジトラ猫「いくら」ちゃんが、初めておうちにやってきた時の様子をおさめた動画です。

いくらちゃんは、多頭飼育崩壊からレスキューされ、生後1ヶ月の時に縁あって保護主さんのもとにやってきたといいます。その頃、保護主さんのお家には、すでに3匹の先住猫ちゃんが暮らしていたそう。

緊張の初対面…！

ボス猫ちゃんのキジトラ「八郎」くんが寝ていたため、まずはお姉ちゃんの三毛猫の「うに」ちゃんと、麦わら猫の「奏」ちゃんと対面することに。タオルに包まれ、保護主さんに抱っこされたいくらちゃんの姿を見るなり、お姉ちゃんたちは興味津々で近づいてきたそうです。

そして、威嚇するどころか、ふたりはいくらちゃんにお鼻をねじ込まんばかりの勢いでお顔をくっつけると、全力で猫吸いを堪能し始めたのだとか。目を見開いて緊張している様子のいくらちゃんと、どう見ても大歓迎してくれているお姉ちゃんたちとの温度差が微笑ましくて、思わずクスッと笑ってしまいます。

すっかり元気いっぱいに♪

その後、八郎くんにも優しく受け入れてもらい、みんなに大切に育てられて、いくらちゃんはすくすくと成長。今ではすっかり元気いっぱいに走り回る、ヤンチャ猫ちゃんへと成長したそう。

自分から保護主さんの腕に無理やり乗ってきたくせに、なぜか抱っこされて不機嫌になるというツンデレな一面もあるいくらちゃんが可愛らしくて、キュンとしてしまいます。

この完全にウェルカム状態な先住猫ちゃんたちの姿に、動画の視聴者からは「匂い登録アップデート中…。かわいいですね」「「ハァ～子猫ちゃんの匂いたまらん…」ってくらい吸っててかわい」「みんな可愛くていい子♡♡♡」「怒りもせずに匂い嗅ぐなんてなんて優しい先輩」といったコメントが寄せられた一方、熱烈歓迎を受けたいくらちゃんに対しては「めっちゃ目ぇ見開いてるw」「こねこちゃんカッチカチ」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「@h1.ss4」では、優しい先住猫ちゃんたちと大きくなったいくらちゃんの他に、最近コンビニにいるところを保護された、キジトラの子猫の元気な姿も見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@h1.ss4」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。