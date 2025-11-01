片岡選手をサポート！ACNホールディングス「プロゴルファー片岡尚之選手 所属契約」

ACNホールディングスは、プロゴルファー片岡尚之選手と所属契約を締結したことを発表しました。

2025年「日本オープン」でメジャー初優勝を飾った片岡選手をサポートします。

今後、片岡選手はACNホールディングスのロゴが入ったウェアやキャップを着用してプレーします。

ACNホールディングスは、ひたむきに努力と挑戦を続け、結果に変えてきた片岡選手の姿に共感。

更なる成長をめざすACNグループの未来に重ね合わせ、今回の所属契約を決定しました。

片岡尚之選手 プロフィールと主な戦績

所属先：ACN(2025年11月〜)

生年月日：1997年12月28日(27歳)

身長：171cm

体重：67kg

出身地：北海道江別市

出身校：東北福祉大学

ゴルフ歴：2歳〜

ツアープレーヤー転向：2019年11月15日

片岡選手は、父親の影響でゴルフを始め、ジュニア時代から多くの大会で優勝。

札幌光星高等学校2年時の2014年には『北海道アマ』を16歳の大会最年少で制しました。

2015年はナショナルチームメンバーとして海外競技にも参戦し、『ノムラカップアジア太平洋チーム選手権』で日本の26年ぶりの優勝に貢献するなど輝かしい戦績を残しています。

2019年にツアープレーヤー転向後、4戦目の2021年『ジャパンプレーヤーズ選手権』で初優勝。

2025年「日本オープン」ではプレーオフを制してメジャー初優勝を飾り、2026シーズンの「マスターズ」「全英オープン」の出場権を手にしています！

片岡尚之選手 コメント

このたび、株式会社ACNホールディングス様と所属契約を結ばせていただくことになり、大変光栄に思っております。

プロゴルファーとして挑戦を続けるうえで、ACN様のサポートをいただけることは非常に心強く、心から感謝申し上げます。

これからも一打一打に全力を注ぎ、応援してくださる皆さま、そして支えてくださるすべての方々に感動を届けられるよう精進いたします。

今後ともご支援、ご声援のほどよろしくお願い申し上げます。

「日本オープン」でのメジャー初優勝を経て、2026年には「マスターズ」や「全英オープン」への挑戦も控える片岡尚之選手。

ACNホールディングスという心強いサポートを得て、さらなる飛躍が期待されます☆

ACNホールディングスと片岡尚之選手の所属契約締結の紹介でした。

