もう抜き差しは不要。SSDは「挿しっぱなし」の時代です
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
近頃は「出っ張りが薄くノートPCに挿したたまま持ち運べる」という、超極小のSSDが登場しているのをご存じですか？
「もっとコンパクトにならないのかな？」なんて考えたことがある人、注目〜！ IODATA（ アイ・オー・データ ）小型SSD「SSPJ-UTC256 」 は、小ささ・薄さを極めていますよ。
■この記事で紹介している商品
出っ張りわずか8.5mm！ 挿したままOKな小型を極めたSSD
「SSPJ-UTC256 」のおすすめどころはじつにシンプル。まずそのコンパクトぶりは、写真をご覧ください。
PCに挿した時の出っ張りはわずか約8.5mmという驚きの薄さ。サイズも小指程度の小ささなので、挿したままでも邪魔にならないというわけです。
またスマートフォンはケースをしたままでも接続可能で、やはり挿したまま撮影など操作ができるるんです。
もちろん力を加えないよう注意はしなければいけませんが、いちいち抜き差しする必要が減ると、ちょっとしたラクができますよ。
コンパクトなだけじゃない。高速データ転送もバッチリ！
小型でも読み込み速度はバッチリ。最大約450MB/s、書き込み速度は最大約400MB/sと高速転送が可能です。
これなら長時間の動画や高画質な画像など、容量の大きなデータも問題なくスムーズに読み書きできますよね。
端子外の出っ張りが非常に少なく、PCに差し込んだままでOKな超小型ポータブルSSD「SSPJ-UTC256 」、ぜひ活用してみてください！
こちらもおすすめ
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。
Source:Amazon.co.jp