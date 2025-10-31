『THE ALFEE 百貨店』が秩父市に登場！アルフィー展の“秩父特別バージョン”『THE ALFEE’S LEGACY～51年目の冬祭り～』の開催も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2024年8月にデビュー50周年を迎えたTHE ALFEE。このたび、埼玉県秩父市にて、期間限定『THE ALFEE 百貨店』の開店と、アルフィー展の“秩父特別バージョン”『THE ALFEE’S LEGACY～51年目の冬祭り～』の開催が決定した。

■「お祭り騒ぎな一年」を精力的に活動してきたTHE ALFEE

デビュー50周年を迎えたTHE ALFEEは、東北三大祭りである『青森ねぶた』『秋田竿燈まつり』とのコラボレーションや、世代やジャンルを超えたトリビュートアルバム『五十年祭』の発売、名曲「メリーアン」を大胆にアレンジした「メリーアン音頭」の発表など、記念すべき一年を「お祭り騒ぎな一年」と題し、精力的に活動してきた。

2025年夏には、デビュー51年目を迎え「祭りは続く」と題し、秋田竿燈まつり、青森ねぶたに新作バージョンが登場。また、あらたに『仙台七夕まつり』とのコラボレーションも実現した。

そして横浜アリーナ公演では『THE ALFEE 51年目の冬祭り 秩父夜祭2025』と題し、アルフィー監修の秩父バスツアーが発表され、700名を超える多くのファンが抽選に参加するなど、大きな話題となった。

■桜井賢の実家「櫻井太伝治商店」のオリジナルグッズや酒類の販売も！アルフィー展では桜井の秘蔵の品が追加展示！

そして、今回あらたに、期間限定『THE ALFEE 百貨店』の開店と、全国11ヵ所を走り回ったアルフィー展の秩父特別バージョン『THE ALFEE’S LEGACY～51年目の冬祭り～』の開催を発表。秩父鉄道SLパレオエクスプレスや普通列車での「THE ALFEE特別列車」の運行や、記念乗車券の販売が行われる。

THE ALFEE 百貨店では、買い物をするとTHE ALFEEのオリジナルショッパーがもらえ、店内アナウンス（事前録音）もメンバー3人が担当することが決定した。

店内1FのTHE ALFEE特設ショップでは、桜井の実家である「櫻井太伝治商店」のオリジナルグッズや酒類が販売され、5F特設会場では『THE ALFEE’S LEGACY～51年目の冬祭り～』秩父特別バージョンの開催も決定。全国を回ったアルフィー展をベースにメンバー桜井の秘蔵の品が追加展示され、トリビュートアルバム『五十年祭』のジャケットとなった「誰でもアルフィー」がバージョンアップし秩父バージョンとして新装。グッズコーナーでは秩父のゆるキャラ「ポテくまくん」とアルフィーがコラボレーションした「ポテくまくんアルフィー」のグッズの数々が発売される。

さらにアルフィーが現在注目するイラストレーターとのコラボレーション企画「THE ALFEE×桃桃子Tシャツ」の発売も決定した。

秩父を盛り上げる企画の数々に注目だ。

■イベント情報

『THE ALFEE 百貨店』

12/01（月）～12/15（月） 埼玉・矢尾百貨店（埼玉県秩父市上町1-5-9）

営業時間：10:00～19:00（12月3日は20:00まで営業）

1F特設ショップ内容：櫻井太伝治商店オリジナルグッズ、酒類 他

『THE ALFEE’S LEGACY～51年目の冬祭り～ 秩父特別バージョン』

12/01（月）～12/07（日） 埼玉・矢尾百貨店（埼玉県秩父市上町1-5-9）

開催時間：10:00～19:00（12月3日は20:00閉場）（入場は閉場の1時間前まで）

グッズ内容：「ポテくまくんアルフィー」/ Tシャツ・パーカー・キーホルダー・歌朱印、THE ALFEE×桃桃子」/ Tシャツ、クリアファイル3点セット、法被「祭」

■関連リンク

THE ALFEE OFFICIAL SITE

https://www.alfee.com/