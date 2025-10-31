民事裁判で証言に立ったアビー・ズワーナーさん。元教頭を相手取り４０００万ドルの損害賠償を求めている＝３０日、バージニア州ニューポートニューズ/Pool/Court TV

（ＣＮＮ）米バージニア州の小学校で１年生の担任教師が６歳の男子児童に銃撃された事件をめぐり、被害者の教師が３０日、当時の教頭を相手取って起こした裁判で証言に立った。原告側は、男子児童が学校に銃を持ち込んでいるかもしれないと教職員が何度も警告したにもかかわらず、教頭が対応を怠ったと主張している。

同州ニューポートニューズの小学校で１年生の担任だったアビー・ズワーナーさんは２０２３年１月６日、教室で児童に銃撃されて手と胸に銃弾を浴びた。３０日の証言ではこの瞬間を振り返り、「自分は死ぬと思った。死んだと思った」と語った。

児童がやろうとしていることを悟って本能的に手を挙げたとズワーナーさんは言う。「あの子の顔のことはよく覚えている」「まるで無表情のように見えて、全然無表情ではなかった」

「自分は天国へ行くのか、それとも天国にいるのか」と思ったのを最後に当日の記憶は途切れ途切れになり、同僚が自分の周りに集まって手当てをしてくれているのが分かったとズワーナーさんは証言した。

裁判では当時の教頭だったエボニー・パーカー被告を相手取り、４０００万ドル（約６０億円）の損害賠償を求めている。

この民事訴訟とは別にパーカー被告は児童虐待の罪で起訴されており、１１月に公判が予定されている。

米国では学校や大学での銃撃事件が後を絶たない。今年に入って学校で発生した６４件のうち、２７件は初等中等教育の現場で起きていた。

ズワーナーさんは銃撃されて負ったけがのために何度も手術を受け、今も左手がうまく使えず日常生活にも支障があると語った。

心にも傷を負い、外出することに不安を感じたり、友人たちとの距離を感じたりしているという。

訴状によると、問題の児童については複数の教職員がパーカー被告に懸念を伝えており、事件の直前にもこの児童が銃を持っているかもしれないと伝えていたにもかかわらず、パーカー被告が対応を怠ったとされる。

子どもたちが銃を見たという証言や、問題の児童がバックパックを捜索される前に銃と思われる物を取り出していたという証言についても、教職員からパーカー被告に伝えられていたという。

職員の証言によるとパーカー被告は、母親がすぐに迎えに来るという理由で、教員らがこの児童の銃を捜索することを「禁止した」とされる。

この児童は「暴力的な傾向」のため、登校には保護者の付き添いが義務付けられていた。しかし事件当日、学校側は付き添いなしの登校を許可していた。この児童には前年度も教師の首を絞めたり女子児童の服をめくって体に触るなどの問題行為があったという。

大陪審は４月、判断の誤りが「避けられていた」はずの銃撃を招いたと認定した。

パーカー被告側の弁護士は３０日の反対尋問で、ズワーナーさんの外出が難しくなったという主張や、左手が不自由になったという主張に対して反論を展開した。

パーカー被告は事件の２週間後に教頭を辞任。校長は別の学校へ異動になった。

銃撃した児童の母親はネグレクトや銃関連法違反の罪で約４年の禁錮を言い渡されている。児童本人は罪に問われていない。