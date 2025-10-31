1400名が招かれた秋の園遊会

10月28日、東京・元赤坂の赤坂御苑で天皇皇后両陛下主催の秋の園遊会が開催された。そこに将来の天皇陛下である悠仁さまは出席することはなかった。9月に成年式を迎えられ、今回の出席に期待が持たれたが……。どういった事情があったのだろうか。

【実際の写真】眞子さんは“透け感ブラウス”姿で… 「小室弁護士ファミリー」最新お出かけショット

園遊会は両陛下の主催で春と秋の2回、東京・港区の赤坂御苑で開かれる。

秋の園遊会ではJRA（日本中央競馬会）のレースで歴代最多勝を誇る武豊さんや、石川・輪島の漆芸作家で人間国宝の山岸一男さん、元内閣審議官の新原浩朗さんと俳優で歌手の菊池桃子さん夫妻ら1400人が招かれた。

秋篠宮ご一家

この場に、40年ぶりの「男性皇族の成年式」を9月に終えられた秋篠宮家の長男悠仁さま（19）＝筑波大1年＝は出席されなかった。宮内庁は事前に「大学の授業を優先されるため」と欠席の理由を前もって説明していた。

公務は学業との兼ね合い

「10月から大学の授業が始まっていますし、もとより公務などの行事への出席は学業との兼ね合いとされており、順当な判断と見られています」

と、担当記者。悠仁さまの出席をめぐっては「母・紀子さまが望まれていた」との報道もあった。

「悠仁さまは9月6日の成年式後、佳子さまと共に世界陸上を観戦されたり、大阪・関西万博を視察されたりするなど、精力的に公務をこなされました。そういった活動は紀子さまのお考え、狙いのもとに進められたとされています。その流れで、悠仁さまの園遊会出席を紀子さまが望まれたという話が出ているのだと思います」（同）

実際のところ、どうなのだろうか。

「宮内庁から伝わってくる空気から言うと“可能なら出席してもらいたいが無理はしないでもらいたい”といったところでしょうか」（同）

宮内庁からの声は

「紀子さまに限ったことではありませんが、秋篠宮家やその関係者の間には悠仁さまを“どんどん色んな場に”という思いはあるとのことです。将来の天皇陛下というお立場あってという考えはもちろんながら、小室圭さんと眞子さんが結婚に至るまでに色々とあった中で“秋篠宮家のプレゼンスを高めたい”との思いも強いということです」（同）

その後に米ニューヨークに渡り、今年第一子に恵まれた小室弁護士夫妻の結婚をめぐっては国民の理解を得られていないということで秋篠宮さまは結婚に関する儀式を行わない判断をされた。皇位継承順位1位と2位を抱える皇嗣家として、改めて国民の理解を得ようとされる道すがら、「秋篠宮家のプレゼンスを高める」ことは重要だ。

「悠仁さまに関しては宮内庁内から“まだ若い”という声がしばしば聞こえてきますね。加えて人間国宝やその道の達人に対して“学生が何を言えるのか”という点も大きいようです」（同）

悠仁さまはインフルエンザに罹患され、20日に発熱してお住まいの宮邸で静養されているとの発表があった。いずれにせよ園遊会出席は不可能だったのかもしれない。

デイリー新潮編集部