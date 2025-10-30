ミュージシャンの杉野明日香が30日、X（旧ツイッター）を更新。夫のシンガー・ソングライター、キタムラリョウが行方不明だと明かした。

「緊急で拡散希望です。夫のキタムラリョウが先週から行方不明です。10／24から友人とのラインも既読にならない状態で、現在携帯つながりません」と書き出した上で「仕事に行ってくると出かけたので、Slow Bird以外の働き先やよく寝泊まりするところを知っている方がいましたら教えてください」と呼びかけた。

別の投稿で「警察には届けました。事件性があれば積極的に動いてくれるみたいなので、何かトラブルに巻き込まれてそうなことを知っていたら教えてください。小さいことでもなんでも教えてください。何卒よろしくお願いいたします」とポスト。さらに「写真も貼っておきます。見かけられた方はお知らせください。身長は160cm半ばぐらいです。この黒い帽子はかぶって出掛けました」と2枚の写真を公開した。

夫のキタムラリョウのXの更新は今月20日で止まっている。Xのプロフィルには「三重県生まれ大阪在住うたうたい」とある。キタムラの公式サイトによると「三重県津市出身。1986年生まれ」。毎年夏には地元三重県にて弾き語りフェス「ミエフェス」を開催するという。