iPhone20周年となる2027年に登場する可能性のある「iPhone 19 Pro」では、新たなデザインが採用されると報じられています。 リークアカウントのDigital Chat Stationによれば、iPhone 19 Proでは4辺が湾曲したクアッドカーブディスプレイが採用されるとのこと。現在は量産ラインにて、製品の評価テストが行われているそうです。 iPhone 19 Proのカーブディスプレイでは、ベゼルのない外観が実現されると噂されています。ディ