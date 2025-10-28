ボックスがVHSテープの外箱なのもエモい。

スマホを使うと何でもできてしまうため、充電の持ちがガンガン減っていきます。その対策にモバイルバッテリーは必需品ですよね。

機能も見た目もいろんなタイプがありますが、ほとんどが四角いだけでデザイン性は皆無。たまには遊び心を持ったモバ電があってもイイのにねぇ？

Z世代が知らないアレの形

Trozkの「Trozk Floppy Magnetic Power Bank 10000mAh PD22.5W with storage」は、一定の世代ならお馴染みのフロッピーディスク型モバ電。だけどZ世代にとっては、さまざまなソフトやアプリで見かける謎の保存アイコン型なんですよね。

New Arrival | Floppy Magnetic Power Bank Now Available!#trozk #trozkpower #retro #powerbank #gadget #floppydisk #magnetic #technology #techgadget pic.twitter.com/omQ4KJ83Ho - TROZK (@TROZK_US) July 12, 2025

MagSafeでくっつく

商品名の通り容量は10000mAh。磁石内臓でiPhoneの背面にあるMagSafeにくっついたまま無線充電が、またはUSB-Cの有線接続で22.5W充電ができます。無線と有線で2台のデバイスを同時充電も可能。ついでに64GBのストレージにデータを保存できるのも、フロッピーディスクっぽいですね。

全体的な色味は1978年のPC「IBM 5110」を模しているそうな。小窓にはディスプレイがあり、電池残量と保存領域の残量が分かります。

https://t.co/yK9Jslb2FZ - TROZK (@TROZK_US) September 12, 2025

フロッピーディスク知ってる？

USBメモリーやCD-R以前に活躍した、データを保存するディスクがこれ。ケースは四角くても、中には薄くて丸い磁気ディスクが入っています。いくつかサイズがありますが、金属製のスライド式プロテクターがあるのは3.5インチ型ですね。

昔のPCにはフロッピーディスクを抜き挿しするドライブがあり、ハードディスクが「C:」なのに対して「A:」と「B:」が充てがわれていました。その理由は、初期のPCはフロッピーでOSを立ち上げていたから。HDDは後から台頭したドライブなので、アルファベット順に「C:」なんです。

ちなみにフロッピーディスクは、2021年には「まだ使ってたの？」と世界を驚かせたり、2024年に官公庁が使用廃止へ動き出して話題になったりもしていました。

外箱もレトロ

購入すると、VHSテープの外箱にソックリのボックスに梱包されて届きます。中も外もエモくて昭和〜平成に戻った気分です。

Image: Trozk

欲を言えば、せっかくならもっと正方形で薄型のモバ電だとイイんですけどね。当時お世話になった世代なので、けっこう気になります。

Source: X, Trozk