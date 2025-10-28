食品メーカー・永谷園の“名物おまけ”が終了する。同社は２８日、人気商品「お茶づけ海苔」に封入されている「東海道五拾三次カード」が今年１２月末をもって終了すると発表した。

カードは１９５２年の発売当初に封入されていた無地の検品紙がはじまり。日本文化・芸術に興味を持つ一助になればとの考えから、絵画を印刷したものが封入されるようになった。９７年に封入は一度休止されたが、１６年１１月から再開され、「東海道五拾三次」デザインカードを封入してきた。

今回の発表にあたり、永谷園公式Ｘ（旧ツイッター）は「少し寂しいお知らせです」として「皆さまの暮らしの中に、この小さなカードがいたんだと思うと、担当者として胸がいっぱいです」「１０年間、本当にありがとうございました」などと投稿。コメント欄には「何を楽しみに生きていけばええんや」「どこが『少し』なんですか！とんでもなく寂しいお知らせですよ・・・」「広重も感謝されていますね」「亡き母が集めていて、それを引き継いでコンプリート目指してたのに…」「大人になってやっとこのカードの良さに気付いたばかりなのに残念」など惜しむ声が相次いだ。