食楽web ●『永谷園』のパスタソース「パ・キット」シリーズが全面リニューアル。電子レンジですべてが完結する画期的な商品はどのように変わったのか？実食しました。 1952年発売のお茶づけ海苔以来、日本の食卓に身近な商品を届け続けてきた『永谷園』。2023年に初登場した、電子レンジでパスタの茹でとソースの温めを同時に行える革新的なパスタソース「パ・キット」シリーズを全面