史上初、夢の直行便がついに実現！ZIPAIRで行くフロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの旅
ZIPAIRが、日本からフロリダ州オーランドへの「史上初」となる直行チャーター便（旅客便）を2026年2月から3月にかけて運航します！
この運航を記念し、ディズニー・ディスティネーション・インターナショナルとの共同プロモーションとして、対象便を利用してウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを訪れる方向けに、スペシャルグリーティングなど、特別な体験が提供されます☆
ZIPAIRが、2026年2月から3月にかけて、成田国際空港とオーランド国際空港を結ぶ直行チャーター便を運航！
日本からフロリダ州オーランドへの直行便（旅客便）は史上初となります。
このチャーター便の利用者限定で、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート滞在中に楽しめる特別な体験が2つ用意されます。
さらに、東京・成田発のチャーター便に搭乗する方全員に、ウォルト・ディズニー・ワールドのグッズがプレゼントされます。（※3歳以上の方全員に1人1個）
運航概要
区間: 成田国際空港＝オーランド国際空港
運航便数: 計4往復 8便運航
運航日程（往路：東京・成田発）:2026年2月23日(月・祝)2026年2月28日(土)2026年3月5日(木)2026年3月10日(火)
運航日程（復路：フロリダ州オーランド発）:2026年2月28日(土)2026年3月5日(木)2026年3月10日(火)2026年3月15日(日)
直行便利用者様限定 スペシャル・キャラクターグリーティング
特典の1つ目は、プライベートな空間で楽しめる「スペシャル・キャラクターグリーティング」です！
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート滞在中の所定日に1回体験することができます。
“ルミナス・デザートパーティー”（「ルミナス・ザ・シンフォニー・オブ・アス」鑑賞）
特典の2つ目は、エプコットの人気ナイトショー「ルミナス・ザ・シンフォニー・オブ・アス」を、デザート付きの特別エリアで鑑賞できる“ルミナス・デザートパーティー”です。
こちらも滞在中の所定日に1回体験可能。
※ナイトショーは天候により中止となる場合があります
特別体験 参加条件
「スペシャル・キャラクターグリーティング」と「ルミナス・デザートパーティー」への参加には、以下の条件を満たす必要があります。
【パッケージツアーの場合】
JTB または H.I.S. (エイチ・アイ・エス) の ZIPAIR 利用のウォルト・ディズニー・ワールドの対象ツアーを予約購入。
【個人手配の場合】
ZIPAIRのウェブサイトにて対象フライト（往復）を予約購入した上で、下記の取り扱い旅行会社にて2つの条件を満たす予約購入が必要です。ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの4デー以上のテーマパークチケット購入ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート直営ホテルでの5連泊以上の滞在を予約購入（ホテルチェックインは成田出発日であること）
※取り扱い旅行会社に ZIPAIR 対象フライトの予約購入を証明できる書面を提出する必要があります。
※取り扱い旅行会社：IACE TRAVEL、ジェイパックトラベル、ミッキーネット、オーランド観光 by ACT America、エス・ティー・ワールド
販売について
販売方法は「旅行代理店販売（パッケージツアー）」と「ZIPAIR ウェブサイト販売（航空券のみ）」の2種類です。
【旅行代理店販売（パッケージツアー）】
販売開始：2025年10月28日(火) 14:00より順次
対象窓口：JTB、H.I.S. (エイチ・アイ・エス) の各社サイト
【ZIPAIR ウェブサイト販売（航空券のみ）】
販売開始予定：2025年12月上旬より
※詳細は追って発表されます
関係者コメント
今回の直行便運航にあたり、関係者からコメントが寄せられています。
ディズニー・ディスティネーション・インターナショナル マーケティング＆ビジネスストラテジー ディレクター 澤田 智子 氏 コメント
我々は、そして日本のディズニーのファンにとって長年の夢であった、日本からフロリダ州オーランドへの直行便がついに現実となることに大変嬉しく、胸が高鳴る思いです。
唯一無二のディズニーバケーションの場所であり、そして様々なゲストのニーズに応えることができるウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートが、日本の皆様にとってより身近で、旅行しやすい場所になることを期待しています。
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートでは、今回の ZIPAIR チャーター直行便のゲストの皆様に特別な体験をご用意してお待ちしています。
Greater Orlando Aviation Authority, Chief Commercial Officer ヴィッキー ハラミージョ氏 コメント
ZIPAIR との提携は単なる新路線ではなく、これは歴史的な出来事です。
東京とフロリダ中部を結ぶ初の直行便の礎となります。
この提携は両地域をより強固なものに広げます。
日米両国が大切に育む温かいおもてなしの心で、ZIPAIR のお客さまをお迎えできることを楽しみにしております。
株式会社 ZIPAIR Tokyo 代表取締役社長 西田 真吾 氏 コメント
史上初の日本からフロリダ州オーランドへの直行チャーター便を運航できること、この歴史的快挙を大変嬉しく思います。
オーランドは世界的なテーマパークが数多く集まる大変魅力的なエリアです。
多くの日本人が訪れる時期に当社のチャーター便を運航することで、お客さまのご期待にお応えし、これまでのフルサービスキャリアでも、ローコストキャリアでもない、新しい基準を作る、「NEW BASIC AIRLINE」を一つ体現します。
今後も ZIPAIR にご期待ください。
史上初の直行便で、快適な空の旅とウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートでの特別な体験が楽しめる注目のプロモーション！
飛行時間の短縮と行った利便性はもちろん、グッズのプレゼントもあり、特別な思い出になること間違いなしです☆
ZIPAIRの「日本初 フロリダ州オーランド直行チャーター便」の紹介でした。
