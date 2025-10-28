この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

マーケティング侍・りゅう先生「最強の顧客リストは“相談しに来るお客様”！SNS全盛時代に泥臭い営業が勝つ理由を熱弁

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」のりゅう先生が、動画『なぜ今、SNS集客は限界なのか。台頭する令和の最強集客法について解説します。』を公開。動画内でりゅう先生は「最強の顧客リストは“お客様が自ら相談しに来てくれるリスト”」だと語り、SNS全盛の今だからこそアナログ＆泥臭い営業手法の重要性を力説した。



リスナーから「SNS以外でビジネスにつながる方法は？」という質問に対し、りゅう先生は「SNSやWebマーケティングももちろん重要。しかし、みんながネット上で薄く広くアプローチする時代だからこそ“外商的アプローチ”が強いんです」と従来型の“会いに行く”営業、いわゆる百貨店の外商モデルに注目。「百貨店の外商は信頼関係が資産になる。物を売る場所から信頼と体験を売る場所に進化している」と指摘し、高島屋など大手百貨店が金融事業へ方向転換した戦略も分析した。



SNS頼みの営業がコモディティ化した今、りゅう先生は「泥臭いことを同時にできてる人が勝つ」と断言。「口コミが薄い、見込み客集めが伸びないと嘆く中小企業や個人事業主こそ、訪問型の提案営業やVIP顧客専用サービスの設計、相談窓口の設置に原点回帰すべき」と強調する。さらに「私が伺いますマーケティング」が一周回って差別化になるとして、「来てくださいマーケティングから脱却せよ」と異例の提案も飛び出した。



外商的アプローチのポイントとしては「『商品を売るつもりはありません』と明言し、守る・助けるコピーライティングで警戒心を解くこと」「LINEや個別チャット、お茶会などで気軽に相談できる仕組み作りを」とアドバイス。りゅう先生は「相談に来てくれたお客様リストが最強」「信頼資産を育てるには、売り込まずに相談と教育期間を重視すべし」と説いた。



動画の締めくくりでは「今の時代は“何を売るかより誰から買うか”。顧客との信頼を泥臭く積み上げるアナログ手法こそ時流の変化に強い」と総括。