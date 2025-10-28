ロメオ・ベッカムがベッカム家確執の一因といわれるキム・ターンブルと復縁
長男ブルックリン夫妻との確執が伝えられるベッカム家。次男のロメオが、兄の元恋人で、不仲の一因になったとも伝えられる元恋人キム・ターンブルと復縁したようだ。
【写真】父デヴィッド・ベッカムの誕生日祝いに出席したロメオ＆キム
PageSixによると、現地時間10月26日、ロメオとキムが手を繋いで、仏パリにある人気レストランLolo cave a mangerに向かう姿をキャッチされたそう。二人はお揃いでレザージャケットを身に付け、キムはサングラスとダメージジーンズをコーデ、ロメオはニットキャップと黒いバギーパンツを合わせ、機嫌よく歩いていたそうだ。
今年6月に破局した2人だが、9月にロメオがキムのインスタグラムにいいね！ したことで復縁の噂が浮上。先週は、ロメオがインスタグラムストーリーズにて、ミラーセルフィーを公開し、復縁を匂わせていたという。
ロメオ同様セレブ一家の出身で、モデル・DJとして活躍するキムは、昨年11月にロメオとの交際が発覚。以来ロメオのSNSやベッカム家のイベントでも度々キャッチされていたが、今年5月にベッカム家メンバーとブルックリン＆妻ニコラ・ぺルツとの確執が取り沙汰されると、ブルックリンが自分の元恋人と弟の交際に不快感を示し、兄弟間で口も利かない程関係が悪化していると伝えられた。
6月に破局が報じられると、キムはインスタグラムストーリーで声明を発表し、ブルックリンとの交際をきっぱり否定。「火に油をそそぐことを避けるため、これまで語って来ませんでしたが、前に進むために自分の口で話すべき時が来ました」とコメントし、嘘に基づく嫌がらせを受けたり、恥をかき続けるつもりはないと綴っていた。
