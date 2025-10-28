恋人の元カノと自分を比べてしまう!?「蠍座（さそり座）」のあなたは「注がれる愛情を比較しがち」!?
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。
恋人の過去は気にしないつもりでも、ふとした瞬間に元カノの存在が頭をよぎることはありませんか？ もう終わった関係とわかっていても、好きだからこそ気になってしまうもの。恋人の昔の彼女と自分を比べてしまいやすい星座を、12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属 小林みなみさん）
■蠍座（さそり座）……注がれる愛情を比較しがち
一途な反面、嫉妬心と独占欲が強い傾向がある蠍座。恋人の過去にも敏感で、「元カノよりも自分は愛されているか？」が常に気になり、比べてしまうようです。不安を感じると、元カノのことをしつこく尋ねたり、「私と彼女、どっちが大切？」と愛の言葉を強要するなどの試し行動をしてしまうことも多いでしょう。
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・WEBで占い記事をメインに執筆している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
