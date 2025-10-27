10月25日、アイドルグループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉が自身のXを更新。東京・池袋で開催された『池袋ハロウィンコスプレフェス2025』での出来事を投稿し、話題を呼んでいる。

「同投稿で宮田さんは、《池ハロで何回も「顔小さいですね！」「スタイルいいですねっ！」って言われたんだけど……キスマイの時の宮田はそこまで思わなかったって事でしょ？》と問いかけたうえで、《そうなの！ Kis-My-Ft2って、とんでもねースタイルだらけなのよ！マジで！笑》と語り、《小顔＆スタイルぶっ壊れ集団だから》と、グループのMVを宣伝をするなど、自虐を交えながらユーモラスな投稿をしました」（芸能記者）

この投稿に、X上ではファンから次々と反応が寄せられている。

《他担が申し訳ないんだけど、宮田くんえぐいかっこいいな………》

《ここ最近TLに「骨格ジャニーズ」投稿が溢れてたけど、骨格ジャニーズの宮田くんが骨格ジャニーズを絶賛してる最適解きた》

《スタイルといい顔立ちといい一般人と並ぶと別格》

コメント以外にも、実際に足を運んでいたファンが《顔面彫刻な宮田くん見てください》と、写真を多数投稿している。

「ここ最近、X上では『骨格ジャニーズ』というワードがトレンド入りしています。これは、故ジャニー喜多川氏がタレントを選ぶ際の“スタイル基準”を称賛する投稿から広まったもので、ファンが自分の推しメンバーの写真に『#骨格ジャニーズ』とタグを付けて拡散しています。要するに、ルックスや体のバランスの美しさを再評価する動きの中で浸透した言葉ですね。

そんなタイミングで宮田さんのコスプレが披露されたこともあり、SNS上では“アイドルの本気を見た”と称賛が集まっています。中でも本人が“メンバー全員スタイルがいい”と語った点が、グループ愛として好印象を与えています」（スポーツ紙記者）

宮田といえば、アニメ好きを公言し、グループ内では“オタクキャラ”として親しまれてきた存在だ。中居正広氏プロデュースのユニット“舞祭組”でも活動しており、これまでイケメン枠とはやや異なるポジションで注目されてきた。

「しかし今回のコスプレ姿では、そうした従来のイメージを覆すようなビジュアルを披露しました。紫を基調とした和装衣装に身を包み、胸元を大胆に開いた姿からは鍛え上げられた腹筋がのぞいていました。さらにシルバーのロングヘアウィッグにカラコン、手にはキセルを持ち、白い肌が際立つ妖艶な雰囲気を漂わせていましたね」（前出・芸能記者）

『骨格ジャニーズ』ブームの中で、改めてKis-My-Ft2というグループの底力を見せつけた格好だ。