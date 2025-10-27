東京株式（前引け）＝大幅続伸、フシ目の５万円台を大きく上回る 東京株式（前引け）＝大幅続伸、フシ目の５万円台を大きく上回る

２７日前引けの日経平均株価は前営業日比１０３７円７１銭高の５万３３７円３６銭と大幅高。前場のプライム市場の売買高概算は９億４９８３万株、売買代金概算は３兆１４６２億円。値上がり銘柄数は１４７６、対して値下がり銘柄数は１１８、変わらずは２０銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は、前週末の米株高を引き継ぎ朝方からハイテク主力株を中心に買いが流入、先物への大口買いを絡め日経平均はフシ目の５万円ラインを大きく上回って前場の取引を終えた。目先高値警戒感は拭えないものの、高市早苗内閣の高支持率なども拠りどころに政策期待の買いを引き寄せている。あすに予定されるトランプ米大統領との日米首脳会談を前に、政策テーマが再燃する動きとなっている。また、企業の決算発表本格化を控え、好業績が期待される銘柄を物色する動きも活発だ。プライム市場全体の９割を超える銘柄が上昇している。



個別ではソフトバンクグループ<9984.T>が断トツの売買代金をこなし株価も上昇、キオクシアホールディングス<285A.T>の上げ足も目立つ。アドバンテスト<6857.T>が買われ、フジクラ<5803.T>も活況高。川崎重工業<7012.T>も上値を追った。第一稀元素化学工業<4082.T>が値上がり率トップに買われ、アステリア<3853.T>、東洋エンジニアリング<6330.T>も急騰した。半面、信越化学工業<4063.T>が冴えず、住友重機械工業<6302.T>も値を下げた。安川電機<6506.T>も売りに押された。霞ヶ関キャピタル<3498.T>がストップ安に売り込まれ、ＫＯＡ<6999.T>も急落した。



出所：MINKABU PRESS