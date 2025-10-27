LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が、Instagramを更新。青髪ロングヘアのオフショットを公開した。

【写真・動画】ブルーベリーカラーの姫カットが新鮮！ルセラウンチェの大人っぽい新スタイル①～⑤

■LE SSERAFIMウンチェ、青髪でティースジュエリーをアピール！

10月24日に「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」をリリースしてカムバックしたLE SSERAFIM。ウンチェはその活動に向けて、ブルーベリーカラーの姫カットにイメチェンしてあらたな魅力を見せている。

公開したオフショットは、10月24日に放送された音楽番組『MUSIC BANK（ミュージックバンク）』にLE SSERAFIMが出演した際のもの。顔がプリントされた大胆なデザインのワンショルダートップスを纏い、美しい肩のラインを見せている。ウンチェは指を噛んだり唇を尖らせたりして様々な表情を披露し、10枚目では歯に付けたティースジュエリーをアピールした。

SNSでは「青髪めっちゃ可愛い！」「青髪姫カットが大優勝すぎる」「ブルーベリー色マジ可愛い」「青髪ぶっ刺さりすぎてる」「大人っぽさが増して唯一無二！」と反響を集めている。

■青髪のルセラ・ウンチェがHearts2Heartsと交流

カムバック期間でウンチェは精力的に活動しており、あらたなコンテンツが続々公開。MCを務める動画コンテンツ『ウンチェのスター日記』の特別編では、Hearts2HeartsのA-NA（エイナ）、CARMEN（カルメン）とトークを繰り広げ、「3日前に青髪に染めたばかり」というエピソードを明かした。

またウンチェがTWS（トゥアス）のJIHOON（ジフン）、KYUNGMIN（ギョンミン）と一緒に「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」をキレキレで踊る動画もアップされている。