アステリアはＳ高、ＪＰＹＣがステーブルコイン国内初発行で◇
アステリア<3853.T>はストップ高。フィンテックベンチャーのＪＰＹＣ（東京都千代田区）が２４日、国内初となる円建てステーブルコインの発行を２７日から開始すると発表した。これを受け、ＪＰＹＣに出資するアステリアに思惑的な物色が集中。同じく出資する電算システムホールディングス<4072.T>、ユナイテッド<2497.T>なども高い。
このほか、ステーブルコイン関連に位置づけられる銘柄に幅広く買いが向かい、Ｓｐｅｅｅ<4499.T>やインタートレード<3747.T>が急伸。金価格に連動した暗号資産を手掛けるｕｎｂａｎｋｅｄ<8746.T>も上昇している。
（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
出所：MINKABU PRESS
このほか、ステーブルコイン関連に位置づけられる銘柄に幅広く買いが向かい、Ｓｐｅｅｅ<4499.T>やインタートレード<3747.T>が急伸。金価格に連動した暗号資産を手掛けるｕｎｂａｎｋｅｄ<8746.T>も上昇している。
（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
出所：MINKABU PRESS