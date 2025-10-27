指原莉乃のYouTubeチャンネルが10月17日に更新。美容研究家の大野真理子氏とコラボしたことが話題を呼んでいる。

（関連：【画像あり】指原莉乃、46歳の人気美容家との念願コラボ）

「【初心者必見】これを見れば買うべきジュエリーがわかります！」と題した動画の冒頭で、指原は「私はさしはらちゃんねる（を観てくれている）の皆様にとにかく真理子様を紹介したかったんですよ」とコメント。念願のコラボのようだ。

美容家として注目を集める傍ら、アパレル・美容の会社の経営者としても活躍する“皮膚の変態・真理子様”こと大野氏。指原は「元々はお肌のすごい有名な方で、それで知り合ったんですけど、お洋服のことだったり、ジュエリーのことだったり、バッグのことを載せているYouTube（【美容家 | 皮膚の変態】大野真理子のご一緒よろしいですか）がすごい面白くて、さしはらちゃんねるの視聴者の皆さんにピッタリすぎるので、ぜひ紹介したくて」と熱っぽく語った。

一方、大野氏は「ドキドキしちゃうよ……イメージ的にいったらカラオケでちょっと上手いおばさまが急に『Mステ（ミュージックステーション）』に呼ばれたようなもの」とユニークな喩えをしながら指原と共演していることを恐縮した。その上で指原は「今、悩んでいる20～30代女性は真理子さまのYouTubeを見ればすぐに解決するから」と断言した。

それから2人はジュエリーについて話を咲かせた。ジュエリーはいつの時代も女性を魅了するものだが、「“〇〇の記念日”に新しい一生モノのジュエリーを買いたい」と考える人もいるだろう。大野氏は現在46歳だが、25歳・30歳の節目の年齢でジュエリーを購入したという。しかし、時代と共にジュエリーの流行りも代わる。

そんな中で大野氏は「VAN CLEEF & ARPELS（ヴァンクリーフ＆アーペル）」の「アルハンブラ コレクション」、そして「Cartier（カルティエ）」の「トリニティ コレクション」が長く同じデザインで愛されているものと紹介する。どちらも高価なものだが、“一生モノのジュエリー”を選ぶなら時代を超えて愛されるものを購入したい。

本動画は単純にジュエリーについて勉強になるだけではなく、2人の価値観や人生観を存分に感じ取れる内容となっている。共に女性の憧れ・ロールモデル的な存在で、コラボを喜んでいるファンも多く「やばい！！！！！！！待ってました！！！！！」「大好きな二人のコラボが見れて幸せです」などの声がコメント欄に寄せられている。

ジュエリーひとつにその人の人生のストーリーやパーソナリティが詰まっていると感じる本動画。気になる人はぜひチェックしてみよう。

（文＝よーちゃん）