「バラエティで爆発したい！」

たけうちほのかはそう語り、自らの原点を見つめ直す。幼少期から家族でお笑い番組を観て育ち、 “芸人さんの番組が自分の中で一番” と憧れを募らせてきた。

「お兄ちゃんは俳優・竹内涼真として、弟はアーティスト・竹内唯人としてと、それぞれが違う舞台で輝いているので、私はバラエティタレントの道を極めていきたいです」

転機となった『ゴッドタン』（テレビ東京）での振り切った姿で存在感を示したが、「最近は無難に収まってる。もっとオーディションを受ける気持ちで挑みたい」と奮起する。将来的にはアシスタントMCも狙う野心を胸に、自分の色を出していきたいと意欲を燃やす。

さらに、グラビアをきっかけに体づくりも継続を決意。「いつ呼ばれてもいいように準備する」と語る彼女。とはいえ取材終わりには「この後すぐ飲みに行くんですけどね」と陽気に笑う。 “酒豪キャラ” の看板は健在だった。

28歳 1997年4月6日生まれ 東京都出身 T166・B83W69H86 趣味：カラオケ、映画鑑賞、洋服、子供と遊ぶこと、お笑い 特技：歌、少しだけ韓国語 2023年4月放送の『ゴッドタン』（テレビ東京）第2の松丸オーディションでの優勝をきっかけにテレビ出演が急増。そのほか最新情報は、公式X（@takeuchi_honoka）、公式Instagram（@pochandaa）にて

写真・藤城貴則

スタイリスト・新田アキ

ヘアメイク・塩田結香（JULLY）