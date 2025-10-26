コーヒーで炊いたご飯がトッピングの味を引き立てる 斬新だけどやみつきになる丼レシピ
話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。今回は、兵庫県のNEW 丼です。
兵庫に本社を置く有名企業のアレを使ったご飯が、トッピングの味を引き立てる丼
兵庫県といえば牛肉、鯛、タコなんかが有名ですが、それじゃ普通、よくある丼になっちゃいます。
そこで兵庫に本社を置くUCC 上島珈琲のコーヒーを水代わりに使ってご飯を炊いてみました。
のせるのはにんにくを効かせた玉ねぎとそぼろの炒め物。ご飯のコーヒー由来の苦味がそぼろや玉ねぎの旨み、にんにくや生姜の味わいをグンと引き上げていて、複雑で味わい深い仕上がり。白いご飯で食べるよりもおいしいかも!? 醤油ベースのタレでなく、カレーでもいけそう。
上島珈琲様、社食で一度試してみてはいかがでしょうか？
さとうこうじさん
「UCC丼」レシピ
UCCのコーヒーで炊いたご飯の苦みが具材の味をグッと引き立て、このご飯あり！ 旨い‼︎ となること必至。醤油ダレ、カレーなどどんな味付けの具材でもおいしくしてくれる◎
材料（2〜3人前）
●牛豚合挽き肉・・・150g
●玉ねぎ（みじん切り）・・・50g
●にんにく（みじん切り）・・・2g
●生姜（みじん切り）・・・4g
●UCCコーヒー・・・50cc
●黒胡椒、片栗粉・・・適量
●ウエイパー・・・3g
●醤油・・・3g
●唐辛子、小ネギ・・・適量
●米・・・2合
●UCCの缶コーヒー（無糖）・・・430cc
作り方
1.水の代わりにコーヒー430ccを使用して米を炊く。
2.フライパンに油を熱し、にんにく、生姜、唐辛子を炒める。
3.香りが立ったら玉ねぎ、挽き肉を加えよく炒める。
4.コーヒー50ccと醤油を加え、ウエイパー、黒胡椒で味を調える。
5.1のご飯を器によそい、4を盛る。
6.仕上げに小ネギをあしらう。
レシピ／さとうこうじ
ポルトガル料理『クリスチアノ』、もんじゃ＆惣菜『もんじゃさとう』など、幅広くおいしいを提供する。
※全国の自治体や商工会、あるいは個人店の皆様へ。我が町の名産品・特産品を丼にしてくれといった要望があれば、ぜひ連絡をください。このページでレシピにして発表させていただきます。
※月刊情報誌『おとなの週末』から転載