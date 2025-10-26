【高口 康太】消えたはずの爆買い中国人が《モンベル》に大量発生…アークテリクスを買えなくなった「切実な事情」

中国人が日本のモンベルで「爆買い」していると話題だ。

X（旧ツイッター）では「客の半数が中国人」などの書き込みが並び、実際、店舗ではスマホを片手に商品を漁り、“ユルい転売”にいそしむ中国人客の姿が目につく。

前編記事〈なぜモンベルはいつ行っても中国人客ばかりなのか…店舗で目撃した「ユルい転売の実態」〉では、中国経済に精通するジャーナリスト・高口康太氏が実際に現場を訪れ、詳細をリポートしている。

特定のブランド、特定の商品だけがバカ売れする、いわゆる爆買いが沈静化して久しい。

にもかかわらずなぜ、今、モンベルで爆買いが起きているのか？

引き続き、高口氏が解説する。

中国ではアウトドア系が人気

「2024年上半期にモンベルはアークテリクスを倒し、上海中産層の新たなマストアイテムになった」（「“始祖鳥平替”在北上広火了？」『中国新聞週刊』2024年10月30日）

中国メディアの報道を見ると、中国でのモンベル人気は2024年前半に火が着き、後半にはメディアでも取りあげられるほどの盛り上がりとなっていた。コロナ禍で一時期減少していた日本旅行の回復とも重なったこともあり、「日本旅行に行ったら、最低2着は買いたいブランド」などと紹介されている。

これまで「中産三宝」（中産階層の三種の神器）と言われていたのがアークテリクス、ルルレモン、サロモンだ。

アウトドアやスポーツ系統のブランドが人気なのだ。俗に「マラソンサイクル」と言われるが、一人当たりGDPが5000ドルを突破すると、その国ではマラソンやアウトドアの人気が高まり、スポーツ消費が急成長するとの経験則がある。

モンベルの投稿に2億人が注目

中国は2011年に5000ドルを突破すると、全国各地で市民マラソン大会が開催され、キャンプ場がオープン、スキー人気も高まり……と、スポーツ消費が急拡大している。このトレンドを背景にスポーツブランドのアパレルを普段着にする人も増えている。

このアウトドアとスポーツのブームで王者として君臨していたのが「中産三宝」だったが、モンベルは躍進してその一角に食い込む人気になった。

メディア以上に加熱しているのが口コミでの人気だ。中国版インスタグラムと呼ばれるソーシャルメディア「小紅書」（レッド）にはモンベル関連の投稿が数万件、閲覧数は2億回近い盛り上がりを見せている。

レッドを見ると、確かに「#montbell」、「＃montbell着こなし」などのハッシュタグがついた投稿が山のようにある。

【投稿1】

モンベル購入指南。ドライTシャツ、長袖、半そで。選ぶ必要はない。全部を買い物かごに突っ込め。ウインドブレーカーのストームクルーザーはマストバイ。価格はパタゴニアの3分の1だけど、品質はほぼ同じ。ちょっと硬いぐらい。アークテリクスのソフトシェルジャケット購入を考えてるやつはモンベルに切り換えろ。究極コスパだ。ダウンジャケットは登山、ウォーキング、スキーなんでもいける。ここで紹介した商品は全部買い逃すな。

【投稿2】

モンベルはアークテリクスの品質でデカトロンの値段。やばい（笑）ダウンジャケットを買うならフィルパワー（羽毛の膨らみ具合）が大事なんだけど、普通は550〜650ぐらい。ハイエンドモデルでも850程度。モンベルは800か1000が中心で、めちゃくちゃ軽くて暖かい。それなのに値段は4万円弱。同クラスのダウンジャケットなら倍額でも普通なのに。コスパ最強すぎる。新宿、渋谷、銀座の都心店舗は観光客で激混み、売り切れも多い。オススメは品川店。

【投稿3】

中国国内でもモンベル売ってるけど、日本の2〜3倍は高い。なので中国の店は試着室代わりに使って、日本旅行で買いましょう

中国人のSNS投稿はやたらと実用的というか、どこに行って、どんな商品が買え、どうお得かといった情報がコンパクトにまとめられている。

どこまで本当なのかわからない投稿も多いとはいえ、オシャレな写真だけではなく、「コスパ良し！」「暖かい！」などの長所を根拠となる数字とあわせて伝えてくるので、眺めているうちに物欲が掻き立てられる。

中国で広がる「平替」

レッドの書き込みをざっくり眺めていくと、頻出ワードが「性価比」（コスパ）、そして「始祖鳥平替」だ。始祖鳥はアウトドアブランドのアークテリクス、平替（ピンティ）はより安い価格の代用品を意味する。

中国経済は黄金の2010年代の後、2020年代に入ってから苦境を迎えている。

新型コロナウイルスの流行と都市封鎖、不動産市場の低迷、デフレの進行、消費減速、米中対立激化……毎年のようにどんよりするトピックに直面する。EV（電気自動車）の好調やAI（人工知能）企業の躍進など個別産業、個別企業には明るい話題もあるが、どうにもネガティブなムードが強い。

別にご飯が食べられなくなるほどの不景気でもないが、先行きが不安だし、ちょっとお金を節約しようかな……といったムードが広がる中、シンボルとなっているのが平替だ。

その直撃を受けたのが米コーヒーショップチェーンのスターバックスコーヒー。半額以下でコーヒーを買える中国企業チェーンに切り換えたという消費者が増え、業績は急減速。中国事業を切り離して売却する方針を固めた。

中国人の「モンベルおじさん化」

「今まで値段を見ずに一番高いシャンパンを頼んでいた人が、2番目に高いシャンパンにする。3本空けていたのを2本にするといった、ちょっとした節約を感じますね」と、上海市のある高級レストラン経営者。

逆に節約ブームの結果、儲かる企業もあるという。

食材と調味料をセットで販売し、簡単な調理で料理が作れるミールキットは今、イケイケドンドンのビジネスとなった。また、コンビニやスーパーに総菜を卸している工場も景気がいいのだとか。

こうした中国全土に広がる節約ブームの一つにモンベル人気があるわけだ。

キャンプや登山に興味がない筆者からすると、モンベルの性能はオーバースペックというか、ユニクロのジャケットで十分だと感じるのだが、中国中産層の皆さんは「アウトドアブームというトレンドには乗っかりつつ節約したい」というニーズがある。

日本のネットでは「モンベルおじさん」なる言葉が広まっている。

コスパと実用性を追求した結果、上から下までモンベルのアパレルで身を固めた男性を意味する。経済低迷でコスパ命となった中国人の「モンベルおじさん」化が進行している。

----

【さらに読む】〈中国のニトリがひっそりと大量閉店していた…似鳥昭雄会長の想像を超えていた「中国市場の悲惨な現状」〉もあわせてお読みください。

【さらに読む】中国のニトリがひっそりと大量閉店していた…似鳥昭雄会長の想像を超えていた「中国市場の悲惨な現状」