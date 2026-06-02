ニッスイは、家庭用冷凍食品の「わが家の麺自慢 ちゃんぽん」「ほしいぶんだけ かにクリームコロッケ」など、家庭用加工食品の「活ちくわ」「おさかなのソーセージ」など、業務用冷凍食品の一部をそれぞれ9月1日納品分から出荷価格を引き上げる。家庭用冷凍食品の値上げ対象は調理冷凍食品、農産品冷凍食品の一部で改定幅は約2〜17％。家庭用加工食品はちくわ、かに風味かまぼこ、フィッシュソーセージ、パウチ商品、その他練