FC東京が４試合ぶりの白星！ 佐藤の２発、俵積田弾で岡山を３−１撃破！
FC東京は10月25日、J１第35節でファジアーノ岡山と味の素スタジアムで対戦。３−１で勝利を収めた。
11位のFC東京がホームに15位の岡山を迎えた。スタメンにはGKキム・スンギュ、DF室屋成、森重真人、長友佑都、アレクサンダー・ショルツ、MF高宇洋、遠藤渓太、小泉慶、マルコス・ギリェルメ、FW佐藤恵允、仲川輝人が名を連ねた。
序盤こそ相手の前からの激しいプレッシャーに苦戦して前進できず。サイドから再三にわたってクロスを入れられる。これは守備陣が落ち着いてはね返した。
徐々にボールを握り、押し込む時間を作る。26分にはギリェルメのスルーパスに左サイドを抜け出した室屋が折り返す。これはゴール前でターゲットに合わない。
主導権を握りながらも、岡山の堅守を崩しきれず。思うようにフィニッシュまで持ち込めないもどかしい時間が続いた。前半終了間際の45＋１分には、長友のクロスに反応した遠藤のシュートはGKの好セーブ阻まれた。
後半も攻勢に出ると、開始早々についに先制。48分、高の鋭い縦パスを巧みなトラップで収めた佐藤が、ペナルティエリア中央から右足のコントロールシュートでゴール右に決めた。
その後は勢いが増してきた岡山の攻勢を受ける。すると73分にCKから江坂任にヘディングで決められ、タイスコアにされる。
それでも88分、ペナルティエリア右に抜け出した佐藤のプレゼントパスを途中出場の俵積田晃太が右足で流し込み、勝ち越し。さらに90分には、佐藤がダメ押しの３点目を挙げる。
このまま終了し、４試合ぶりの勝利。次節は11月９日、アウェーでFC町田ゼルビアと相まみえる。
文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
