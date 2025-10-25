この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

使ったお金以上の利益が生まれる1番の節税はコレ。会社が崩壊寸前でも、社長が数字をしっかり見て取り組めば確実にキャッシュが残ります。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「使ったお金以上の利益が生まれる1番の節税はコレ。会社が崩壊寸前でも、社長が数字をしっかり見て取り組めば確実にキャッシュが残ります。」というタイトルで公開された動画にて、倒産させないプロ・市ノ澤翔さんが、年商1億円を突破した後の経営者が陥りやすい落とし穴について語った。



市ノ澤さんは、「年商1億円超えたのに倒産してしまう理由はこの3つ」と明かし、「年商だけを追いかけて贅沢ばかりしていると、実はお金が全然残っていないというケースが山ほどあります」と警鐘を鳴らす。経営者が「売上＝稼いだ」と勘違いし、高級車や不要な経費に浪費することこそが、会社を一気に崩壊に追い込む原因だという。市ノ澤さんは「経営者は一番大変なポジション。一番働かなきゃいけない」と強調し、「社長が楽をするために従業員が勝手に稼ぐなんて幻想。自分が動かなくなったら会社が傾いていく」と厳しく指摘した。



また「年商1億円でも、実態は経費で消えてしまい、手元に残るお金はほとんどない。本当はもっとシビアにお金を管理すべきなんです」と語り、規模への過信や数字を見ない“ダメ社長”にならないよう力説。「入ってくるお金が増えると経営者の判断基準が甘くなり、気づけば財布に5000円しか残らないのと同じ状況に」と警句を述べた上で、キャッシュ管理の大切さを説いた。



動画では、利益を意識した正しいお金の使い方や、「節税のためのお金の浪費は完全に無駄。最も意味のある節税は“事業投資”」という独自の視点も展開。「いくら年商1億円を達成しても、キャッシュがなければ意味がないんです。目標は必ず利益ベースで設定しましょう」と呼びかける場面もあった。



「社長が動かなければ絶対に会社は良くなりません」とスタンスを明かし、「動く経営者だけが成果を出す。うちの講座では動かない人はお客さんにしません」と断言。動画の最後には「本当に目指すべきは、規模拡大よりもキャッシュを残す経営。売上を重視するより、利益をしっかり残し、みんなの満足度を高めていくことが幸せへの近道」とまとめている。



経営者や個人事業主に向けて、市ノ澤さんは「正しい知識とマインドで黒字経営を実現していこう」とエールを送った。