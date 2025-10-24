コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンのコメダ珈琲店が、秋冬の新作ケーキを10月29日から期間限定で発売します。

【新作3種＋1種】「えっ…絶対おいしいじゃん……！」 これがコメダ「秋冬の新作ケーキ」3種の“ご褒美”ビジュアルです！

2026年3月上旬まで販売予定

「ごちそうカスタード」は、カラメルが染み込んだスポンジとカスタードクリームをあわせたケーキ。天面にもカラメルをまとわせており、側面にはアーモンドがトッピングされています。

「ごまいもんぶらん【鳴門金時使用】」は、鳴門金時クリームを使用した、まろやかな甘みのモンブラン。ココアスポンジの上には黒ごまホイップが隠れています。

「アプリコットショコラ」は、しっとりとしたショコラ生地の表面を、“パリッとつややか”にコーティングしたショコラケーキ。土台のスポンジにはアプリコットソースが3層に重ねられ、華やかな香りと酸味が広がります。

なお、同店の秋冬の定番ケーキ「純栗ぃむ」は9月から販売中。スポンジの上にホイップとマロンクリームを絞り、栗のグラッセをトッピングしたケーキです。

価格は各530〜590円（税込み。店舗により異なる）。いずれも全国の同店（一部店舗を除く）で、2026年3月上旬（予定）まで販売されます。