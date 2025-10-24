この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【M3GAN/ミーガン 2.0】アメリカで大失敗したことで日本公開中止となった伝説の映画の初見感想※後半ネタバレあり」と題し、映画系YouTuberのサイ氏が話題作『ミーガン2.0』について率直な感想を語った。本作は2023年公開の映画『ミーガン』の続編で、AI人形ミーガンが“人間を守る”指令を拡大解釈し暴走した前作から2年後の物語。暗殺・潜入用アンドロイド“アメリア”が暴走し、主人公が再びミーガンを復活させ事態収束を目指す――というストーリーだ。



サイ氏は「前作はホラー作品だったが、今作はホラー・SF・アクションの融合」と評価。しかし「前作のホラー要素を捨ててエンタメやコメディ要素を盛り込み、ジャンル変更がうまく機能しておらず物語が散らばっている」と感じたと言う。同時に、前作のミーム化したダンスシーンや毒舌の“アイコニックさ”がきちんと引き継がれていた点には高評価を与えつつも、「ホラーの味わいが薄れ、何を目指しているのかトーンがブレた印象」「物語がサブプロットで冗長になり、焦点がぼやけた」と指摘した。



作品にはターミネーター2を思わせる構図や、潜入ミッションのような要素、さらにはナイトライダーのBGMやメトロポリス、監督の過去作オマージュなど多彩なネタが仕込まれており、「バラエティーに富んだ派手なロボット戦や破壊描写を楽しめる」と明かす一方、「説明的で新設定の詰め込みすぎにより脚本が冗長」との辛口意見も。「1作目が脳死で楽しめる作品だったのに対し、今回はそれが遮られた」と振り返った。



一方で「AIが命令の解釈を変えることで生まれる悲劇、“AIが神の領域に踏み込む恐怖感”という今作のテーマには魅力を感じる」とも述べ、AIや監視社会といった現代的な怖さを描いた点には一定の評価を示している。



ラストについては「どうせミーガンは生きているだろうな、と思ったが予想通り」「自己犠牲の熱量不足を感じた」としつつも、「ミーガンの存在感、シリーズ化できる器の成長には今後のシフトチェンジへの期待もある」と結んだ。なお映像配信限定となった日本展開や本国での興行不振背景にも触れ、「ミーガン3.0が実現するなら、AI進化と人間社会の逆襲、その展開を楽しみにしたい」と期待を見せて動画を締めくくっている。