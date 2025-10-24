“アイス大好き”仲里依紗＆田中みな実が絶賛♪素材にこだわるアイス屋「すっごい美味しくて」

仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『皆さまお待ちかねの田中みな実様が久々YouTubeご出演ですよ大集合して！とりあえずビューティーに磨きがかかりまくってて毎回会うたびに若返ってる七不思議がおこってるんだけどどうして？なんでなの？』という動画を投稿。今回は、田中みな実さんとトークする企画で、仲さんがお土産として持参していたアイスクリームをご紹介します♪田中さんも仲さんも大絶賛していたお店なので、ぜひチェックしてみてくださいね。

仲さんが持参したアイスのお店はこちら！

◼︎fun.ice！

『fun.ice！』東京都渋谷区代々木 5-64-4-1F（※お店の営業時間の詳細は公式Instagramをチェック！）

fun.ice!のジェラートは、全品卵不使用で糖質にもこだわり、すべて店内で手づくりされているオリジナルの“クラフトアイス”。

生産者からの素材を直接仕入れているため、果実や野菜など様々な素材を使ったジェラートが楽しめるんだとか♪

人工的な乳化剤、安定剤、香料、着色料は一切使わず、甘さも白砂糖ではなく有機アガベシロップなどを使用しているそうなので、健康を気遣う方をはじめ、老若男女問わず美味しくいただけるアイスですね。

こちらのアイスは、代々木にある店舗のほかに、公式オンラインショップからセット販売のお取り寄せも可能です！

◼︎仲さん＆田中さんも大満足

仲さんは今回、焦がしキャラメル、パッションフルーツ、紅茶、ミルクチョコレート、プレミアムミルクのフレーバーを持参♪

田中さんが「私アイス大好き」と話すと、仲さんはその共通点が意外だったとしつつも「だからすっごい嬉しくて」「今日いっぱい買ってきたんで」と、手土産にこちらを選んだ理由を説明。

そして、パッションフルーツを食べながら、仲さんは「うわ、最高、新鮮な。マジ石垣島。美味しい」「（ここのお店は）フルーツがすっごい美味しくて」と味わいながら召し上がっていました！

また、田中さんはこちらのお店で以前食べたトウモロコシのアイスも美味しかったと話しつつ、「すごい素材にこだわってて」とコメント。

その後、ミルクチョコレートを食べた田中さんは、紅茶も試食しつつ、プレミアムミルクもペロリと平らげていました！

■動画もチェック

動画では、仲さんと田中さんが楽しくお喋りする様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。