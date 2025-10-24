米ＭＬＳのインテル・マイアミは、２３日にアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３８）との契約を２０２８年シーズン終了まで延長したと発表した。現行契約は今季終了までだった。

発表を受け、英メディア「ＢＢＣ」は「マイアミが２３日に発表した契約の金銭的条件は明らかにされていないが、メッシは２０２３年夏に加入して以来、ＭＬＳで断トツの高給取りだ。契約には選手引退後のクラブの株式取得も含まれている。この契約延長により、理論的にはメッシは４１歳になるまで契約が続くことになる」と伝えた。

これで現役選手としてキャリアの大半を過ごしたスペイン１部バルセロナへ戻る可能性はほぼなくなったと言える。スーパースターは、このクラブで現役を締めくくるのだろうか。

メッシはクラブを通じて「ここに留まり、このプロジェクトを続けられることを本当に嬉しく思う。（２６年開場予定の新スタジアム）マイアミ・フリーダム・パークでプレーすることが現実となったのは素晴らしいことだ。マイアミに来てからずっと幸せだったので、ここでプレーを続けられることを心から嬉しく思う」とコメントした。

また共同オーナーのデービッド・ベッカム氏は「彼は今も変わらず献身的で、勝利への強い意欲を持っている。オーナーとして、彼ほどスポーツを愛し、この国のスポーツのために多大な貢献をし、次世代の若い才能に刺激を与えてきた選手を獲得できたことは、非常に幸運なことだ」とクラブを通じて語った。