放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送倫理検証委員会が10月21日、「月曜から夜ふかし」（日本テレビ系）に対し、恣意的にインタビューを編集するなどの「放送倫理違反があった」とする意見書を発表した。

同番組は3月24日の放送回で、街頭インタビューに応じた中国人が、実際はそのように話していないにもかかわらず、「中国カラス飛んでるのがいないですね。みんな食べてるから少ない」と"中国ではカラスを食べる"と受け止められるように編集して放送したことが問題視された。

「『月曜から夜ふかし』はマツコ・デラックス（52）と『SUPER EIGHT』の村上信五（43）がMCを務め、13年続く人気番組です。捏造したディレクターはフリーで、チーフディレクターから『オチが弱い』と言われたことで、『失敗したら次はない』と思い、不正を行ってしまったと告白しています。局の看板番組であることから、プレッシャーも半端なかったのでしょうね」（テレビ局関係者）

「夜ふかし」といえば最近、別の話題でも物議を醸している。

番組には欠かせない存在である"株主優待生活の桐谷さん"こと、投資家で棋士の桐谷広人氏（76）が14日に自身のXにおいて、《夜ふかしに出て、他のバラエティは出演禁止になりました（いろいろ出ると視聴率が落ちるとのことで）》と暴露。これが4100万インプレッションを超えるなど、拡散され、ネットニュースになるなど話題になった。

裏事情を知る日テレ関係者は、こう漏らす。

「日テレというよりは、『夜ふかし』が異常なんですよ。過去に同じ日テレだからということで、桐谷さんが情報番組のインタビューに答えたことがあった。それを知った『夜ふかし』がその番組に猛抗議して、桐谷さんのインタビューを"お蔵入り"させたこともありましたよ」

■桐谷さんを強引に“囲って”いるのは…

また別のテレビ局関係者は、業界の厳しい現状についてこう語る。

「桐谷さんを強引に囲っているのは、番組というよりは、その下の制作会社ですよ。桐谷さんはその制作会社から、"他の番組に出たら『夜ふかし』には出られない"と言われたそうですからね。広告収入の減少により、今はテレビ業界も厳しい。当然ながら、下請けである制作会社の生き残りはもっと激しいんです。そんな局からのプレッシャーが、桐谷さんの他番組出演禁止だったり、インタビューの捏造につながっているんでしょう」

2024年度はテレビ朝日に個人、世帯ともに視聴率三冠を奪われた日本テレビ。フジテレビ凋落のあと、業界トップをひた走ってきた日テレだけに、その重圧も大きいのか。

