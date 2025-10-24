巨人の阿部慎之助監督が23日に行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」で、1位指名した竹丸和幸（鷺宮製作所）について言及した。

ドラフト会議前に事前公表し、見事1本釣りに成功。阿部監督は「まあ抽選がなかったことだけでよかったですし、単独で指名できてよかったなと思います」と振り返った。

竹丸の印象について阿部監督は「全てのボールが素晴らしいですし、まだまだ、伸びしろも感じますし、即戦力としてね、見てるんですけど、まだ、伸びしろ感じますしね、プロに入って、もっと今まで以上にいろんなボールを磨いて、球界を代表するピッチャーになれるんじゃないかと思っての獲得なんで、はい」と評価。

阿部監督は「やっぱり求めるのはやっぱ完投できるピッチャーになってほしいですし、来年以降はね、あのDHとかも入りますし、そこで、やっぱり求められるのは、完投だったりね、そういうことも、大きくなってくると思うので、まあ、それをね目指して欲しいなぁーっていうのはありますね」と期待を寄せた。

最後に阿部監督は「とにかくね、あの、早く一緒にできるように楽しみに、それだけを楽しみにね、年末も過ごしたいなと思いますし、年明けても楽しみに待ってますんで、よろしくお願いします」と竹丸にメッセージを送った。

（ニッポン放送ショウアップナイター取材班）