人気のトラックボールマウスが静音化！【ロジクール】のマウスがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
人気のトラックボールが静音になってさらに使いやすく!【ロジクール】のマウスがAmazonに登場!
人気のトラックボールマウスMXTB1が静音＆接続方式をアップデートして登場。従来モデルMXTB1と比較しクリック音を80%削減したこの静音トラックボールマウスは接続方式もBluetooth&UnifyingからBluetooth&LogiBoltにアップデート。接続の信頼性と安定性を更に向上。従来モデルの魅力はそのままにさらにその利便性を進化したマウスだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
人間工学の視点から仕事をスムーズにするために役立つツールとして設計・開発された。手のひらをしっかり支える形状で、長時間の使用でも疲労感を軽減。より自然な位置で操作できるようスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しており、親指でボールをスムーズに操作できる。
→【アイテム詳細を見る】
従来モデル「MXTB1」と比較して80％のノイズをカットし、静音性が向上。自宅やオフィスなどあらゆる作業環境においてもクリック音が気にならず、集中力、効率性を高める。
Bluetooth接続に加え、ロジクール独自のワイヤレステクノロジーに対応し、1つのレシーバーでマウスやキーボードを複数接続することが可能。デバイスをLogi Bolt USBレシーバーにペアリングすれば、ワイヤレスデバイスからの干渉の多い環境でも、堅固な接続を提供できるように設計されており、接続の中断を減少し、生産性を高める。
→【アイテム詳細を見る】
1分間の充電で24時間、フル充電で最長120日間使用でき、長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使える。
人気のトラックボールが静音になってさらに使いやすく!【ロジクール】のマウスがAmazonに登場!
人気のトラックボールマウスMXTB1が静音＆接続方式をアップデートして登場。従来モデルMXTB1と比較しクリック音を80%削減したこの静音トラックボールマウスは接続方式もBluetooth&UnifyingからBluetooth&LogiBoltにアップデート。接続の信頼性と安定性を更に向上。従来モデルの魅力はそのままにさらにその利便性を進化したマウスだ。
→【アイテム詳細を見る】
人間工学の視点から仕事をスムーズにするために役立つツールとして設計・開発された。手のひらをしっかり支える形状で、長時間の使用でも疲労感を軽減。より自然な位置で操作できるようスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しており、親指でボールをスムーズに操作できる。
→【アイテム詳細を見る】
従来モデル「MXTB1」と比較して80％のノイズをカットし、静音性が向上。自宅やオフィスなどあらゆる作業環境においてもクリック音が気にならず、集中力、効率性を高める。
Bluetooth接続に加え、ロジクール独自のワイヤレステクノロジーに対応し、1つのレシーバーでマウスやキーボードを複数接続することが可能。デバイスをLogi Bolt USBレシーバーにペアリングすれば、ワイヤレスデバイスからの干渉の多い環境でも、堅固な接続を提供できるように設計されており、接続の中断を減少し、生産性を高める。
→【アイテム詳細を見る】
1分間の充電で24時間、フル充電で最長120日間使用でき、長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使える。