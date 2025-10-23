この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らないLINEの便利技！邪魔な「AIボタン」の対処法と、アイコン長押しでできる時短術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「雑学王子ミツル - 役立つ雑学」が「【LINE便利技2025】邪魔AIボタンの対処法＆裏ワザ6選をガチ検証！」を公開。多くのユーザーが日常的に利用するLINEの、知っていると便利な機能や裏技を解説した。



動画でミツル氏がまず紹介したのは、LINEアプリアイコンの「長押し」で現れる裏メニューだ。氏は、このメニューから「通知の一時停止」を選べば、就寝中や会議中など、一時的に通知を切りたい時にワンタッチで設定できると説明。「マイQRコード」や「QRコードリーダー」もすぐに起動できるため、連絡先交換の際に手間取ることがなくなると、その利便性を強調した。



次に、多くのユーザーの悩みであるトーク画面の「AIボタン」の対処法について検証した。ミツル氏によると、このボタンは完全に非表示にはできないものの、設定を変更することで実質的に無効化できるという。具体的な手順として、ホーム画面の「設定」から「LINE AIサービス」を選択し、「情報利用に関するポリシーへの同意」をオフにする方法を実演した。これにより、誤ってボタンをタップしてもAI機能が起動しなくなり、ストレスが軽減されると解説した。さらにミツル氏は、この設定がプライバシー保護にも繋がると指摘。同意をオフにすることで、トーク内容や下書きまでもがLINE社に送信され、分析されるのを防げる仕組みだと説明した。



このほかにも、通信を一時的に遮断して既読をつけずに長文メッセージを読む方法や、スタンプのプレゼント機能を使って相手にブロックされているかを確認する裏技など、すぐに試せるテクニックが紹介されている。日常的に使うアプリだからこそ、こうした便利な機能を活用してみてはいかがだろうか。