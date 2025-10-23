「指名されるか不安で…」ドラフト会議で競合必至の創価大・立石正広が明かした「控えめすぎる素顔」

「12球団OKです」

2025年のプロ野球ドラフト会議の主人公は、創価大学の二塁手・立石正広だ。

例年に比べて競合が確実視されるような飛び抜けた大学生投手がおらず、高校生の有望株も軒並み大学進学を表明しており、１位候補は群馬・健大高崎の最速158キロ右腕・石垣元気ぐらい。

さらに東京ヤクルトの村上宗隆が今オフにメジャー挑戦することが確実であり、巨人の岡本和真もポスティング移籍を表明、阪神もまた佐藤輝明の近い将来の渡米が予想される。

そうした球団の顔となるような内野手の大きな穴を埋めるスター候補、つまり二塁や三塁、一塁も守れる右の大砲である立石が人気銘柄となっているのだ。

「ドラフトが近づくにつれ、本当に指名されるのかな、という不安はあるんですけど……ワクワクする気持ちもあります。スタート地点に立てるのであれば、どこの球団でもいい。12球団OKです」

10月23日のドラフト会議をちょうど２週間後に控えた日、創価大のワールドグラウンドで単独のインタビューに応じた立石は運命の日を控えた心境をそう話した。あらゆるメディアで高評価を受け、スカウトの絶賛コメントを浴びる立石とて、指名漏れの憂き目に遭う不安があるというのは意外だ。

「これまでのドラフトできつい思いをした選手を見てきましたから。大阪桐蔭から立教大に進んだ山田健太選手（現・日本生命）も、指名が確実視されていたじゃないですか。何が起きるかわからないのがドラフトだと思います。正直、自分に対する評価にびっくりしていますけど、本当にチャンスがあるのなら上位でプロに行きたい」

リストが強く、対峙する投手の剛速球にも簡単には差し込まれず、広角に力強い打球を飛ばせるのが立石のストロングポイントだ。

「たまたま二塁のポジションと打者のタイプ的に貴重な存在だから注目していただいていますけど、自分としてはもともと二塁を守りたかったわけではないし、右でしか打てないので、右バッターなだけなんです（笑）。まだまだこれからの選手だと思います」

大学入学時に遊撃を守ったこともあるが、二塁が彼の定位置となった。他に三塁や一塁も守ったことがある。器用な立石ならプロで遊撃に転向するようなことはあるのだろうか。

「それまで遊撃手だった選手がプロ入り後に二塁を守ることはあっても、プロになるまで遊撃を守ったことのない選手がいきなりプロで遊撃に入るケースはほとんどないですよね」

「家族からは『ドンくさい』と言われていて……」

立石は東京新大学野球秋季リーグ戦が開幕する直前の８月に、足首を捻挫し、靱帯を損傷した。さらにインタビュー（10月９日）の前週には、背中に痛みを覚え、駿河台大戦では試合の途中で退いた。

そしてアマチュア選手として有終の美を飾ること＝リーグ優勝を果たすことができず、野球人生において初めてケガに苦しんだシーズンを過ごした。

「伸びてしまった靱帯はしっかり快復したんですけど、固定していた分、可動域がかなり制限されてしまっていた。そこを年内には100％に戻したいですね。足首の可動域が制限されるなか、気を使いながら練習に復帰し、試合に出場したところ、いわゆるぎっくり腰のような痛みが背中に出てしまって、打撃時に力が入らなくなってしまった。

すべては足下からつながっていて、足下をおろそかにしていたら、身体全体の調子を崩してしまうことをプロ入り前に気づけて良かったと思います」

山口県に生まれ育った立石の母・郁代さんは元バレーボール選手で、1992年のバルセロナ五輪に日本代表の一員として出場した。父もバレーボール選手で、姉ふたりもVリーグの選手だ。しかし、３人姉弟である立石が７歳から没頭したのは野球だった。

「常にバレーボールが身近にありましたし、実際にやってもいました。母はきっとバレーボールのほうを一生懸命にやってほしかったんでしょうけど、父が野球好きで、息子には野球をやらせたかったみたいなんです。自分もバレーボールをやりながら、将来的には野球を選ぶんだろうなとは思っていました」

両親譲りの跳躍力やスパイクを打つ時の手首の使い方などは野球にも活かされた。

「守備の身のこなしなんかに活きているかなと思います。ただ、家族からはずっと『ドンくさい』と言われていて、両親もスポーツ選手としては期待していなかったみたいなんです。

単純にウエイトトレーニングとか、いろんなスポーツのトレーニングを見て、いろいろ試すなかで、大学に来てから、足のタイムも速くなりましたし、体重も増えましたし、身体能力に関しては伸びしろしかないと思うので、これからもやればやるだけ（身体能力は）高まっていくと思います」

コロナ禍で無観客開催となった2021年夏の甲子園では初戦の小松大谷（石川）戦でバックスクリーンに特大の本塁打を放ち、東京六大学の強豪をはじめとする多くの大学から誘いがあるなか、当時の堀内尊法監督（現・創価高校監督）の熱い勧誘を受けて、創価大に進学。

すると、２年春のリーグ戦で打率、本塁打、打点の三冠王に輝き、３年生になると大学生の侍ジャパンに選出された。

「自分をこんなに必要としてくれる場所はないなと思った。入学した年に、３学年上の先輩に（現・巨人の）門脇誠さんがいらっしゃって、『あの選手を見てればいい』とアドバイスされたのも大きかった。もし野球エリートばかりが集まる大学だったら、やる気なくなっちゃってたかもしれないです（笑）」

オフの日は「身体を休めるために、眠るか、温泉に行くか。オフの日まで汗をかきたくないのでサウナには入りません」という。

「寮では仲間とゲームとかしますよ。『スマブラ』（大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL）とか、『荒野行動』とか。ただ、僕自身は弱いんですよ。それなのに負けず嫌いだから、勝つまでやり続けます」

いかにも純朴そうな顔立ちで、控えめな発言が目立つ立石だが、カメラマンにレンズを向けられると精悍な、なんとも爽やかな笑顔を見せた。これはモテるだろう。

「そのために野球をやってきたようなもんですから（笑）」

そう言っておどけた立石に待つ運命やいかに--。

取材・文：柳川悠二