学校法人創価大学は１日、創価女子短期大学（東京都八王子市）の学生募集を２０２６年度から停止すると発表した。１８歳人口の減少のほか、共学や４年制大学の志向が強まっていることで、定員割れが生じているためという。同短大は１９８５年に開学。現在は国際ビジネス学科のみの単科２年制で、今年４月１日現在の在籍者数は、定員の３００人に対し１９３人にとどまっている。２０２５年度の同短大の募集は従来通り実施し、同