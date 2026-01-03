第102回箱根駅伝復路第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われている。山下りの6区（20.8キロ）は創価大の小池莉希（3年）が、区間記録に1秒に迫る56分48秒で区間賞を獲得した。創価大の小池が、とてつもないスピードで山を駆け下りた。好タイムでタスキを渡すと、「よっしゃー」と雄叫び。その後の日本テレビの中継内のインタビューでは笑みを浮かべた