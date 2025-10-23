“ドラフト司会”関野浩之、きょう開催『プロ野球ドラフト会議』に意気込み 2009年から担当”低音美声”アナウンスが話題
フリーアナウンサーの関野浩之が22日、インスタグラムのストーリーズを更新。きょう23日に行われる「プロ野球新人選手選択会議」（以下／ドラフト会議）に向けた意気込みをつづった。
【写真】これが抽選ボックス…昨年の『ドラフト』開催時の会場の様子を紹介する関野浩之
関野は、2009年から「ドラフト会議」の司会を担当。唯一無二の美しい低音でのアナウンスで、パンチョ伊東（伊東一雄／2002年死去）さんの名調子を“塗り替え”、今や現代ドラフトの声として多くの人に親しまれている。
関野はこの日の投稿で、しっかりまとめられた今年のドラフト会議の資料の写真とともに「ひとりでも多くのプロ野球選手が誕生することを願って」とつづり、「プロ野球ドラフト会議の準備が整いました。今年も司会・指名アナウンスを精一杯務めます。どうぞよろしくお願いします」と意気込んだ。
【写真】これが抽選ボックス…昨年の『ドラフト』開催時の会場の様子を紹介する関野浩之
関野は、2009年から「ドラフト会議」の司会を担当。唯一無二の美しい低音でのアナウンスで、パンチョ伊東（伊東一雄／2002年死去）さんの名調子を“塗り替え”、今や現代ドラフトの声として多くの人に親しまれている。
関野はこの日の投稿で、しっかりまとめられた今年のドラフト会議の資料の写真とともに「ひとりでも多くのプロ野球選手が誕生することを願って」とつづり、「プロ野球ドラフト会議の準備が整いました。今年も司会・指名アナウンスを精一杯務めます。どうぞよろしくお願いします」と意気込んだ。