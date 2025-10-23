「恥を知れ」「冗談だろ」“８−１”で圧倒した相手に敗れてW杯出場決定を逃した中東の雄、優遇で批判を浴びる２か国への祝福投稿が炎上「彼らを支持するのか」「声を挙げろよ」【アジア予選PO】
36年ぶりのワールドカップ出場を目指すUAEは、アジア予選のプレーオフA組で２位に終わり、大陸間プレーオフ出場を懸けたイラクとの決戦に回ることになった。
そのプレーオフでは、最終戦でカタールと対戦。引き分けでも、W杯出場権が決まる状況のうえ、最終予選で３−１、５−０の計８−１で圧倒した相手だったため、悲願達成の期待が高まったものの、１―２で敗れ、カタールに出場権を奪われる結果となった。
落胆した国民から厳しい声が寄せられるなか、同国サッカー協会は、公式インスタグラムで、プレーオフでW杯出場を決めたカタールとサウジアラビア（B組）を祝福する投稿をした。
これ自体は相手をリスペクトする素晴らしい行為であるのだが、この投稿がファンのさらなる怒りを買ってしまったようだ。カタールとサウジアラビアは、自国で開催できる権利を手にしたうえ、スケジュール上も圧倒的に有利で、他の４か国のサポーターから「優遇されている」と不満の声が噴出されていたからだ。
投稿のコメント欄には、次のような声が寄せられた。
「冗談だろ」
「茶番劇には何も言わないのか」
「再試合を要求する」
「彼らを支持するのかよ」
「恥を知れ」
「カタールとサウジアラビアを恐れているのか」
「もう十分。これが我々の協会だ」
「声を挙げろよ」
いまだに結果を受け入れないファンが少なくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
