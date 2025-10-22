Number_i『Venue101』ライブ特番放送決定！「ライブならではのNumber_iのパフォーマンス、トークをぜひ楽しんで！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Number_iの特別番組『Venue101 Presents Number_i THE LiVE』が、11月1日23時からNHK総合で放送される。

■特別なセットリストでライブ

この番組は、毎週土曜日に放送されている『Venue101』の特番。番組では、Number_iが最新曲から代表曲まで網羅した特別なセットリストで一夜限りのスペシャルライブを101stで実施。オーディエンスを迎え、熱いライブの雰囲気をそのままに届ける。Number_iの魅力が詰まった、まさにTHE LiVEの名にふさわしい内容となる。

さらに、ファンからの質問に答えるコーナーも。また、番組公式SNSではメンバーのメッセージ動画なども公開される。