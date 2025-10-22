フィリップ モリス ジャパンは、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i （イルマ アイ）シリーズ」より、数量限定「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」を発売。

記事のポイント 数量限定モデルIQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデルは青色を基調とし、ドア部分に施されたグラデーションが特徴。IQOSの数量限定モデルは人気シリーズですが、今回のモデルは2025年に発表した数量限定としては3カラー目となります。

↑「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」。

IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデルは宇宙の神秘さを表現するため、チャージャーの青は深い宇宙の夜空を表現。ドア部分は無数の星々が美しい色彩を織りなすグラデーションをカラフルに表現されています。

2025年10月29日よりIQOSオンラインストア、IQOS公式オンラインストア、IQOS LINE公式アカウント、全国4店舗のIQOSストア、IQOSショップ、IQOSコーナーで発売。また、11月11日から、コンビニエンスストアおよび一部たばこ取扱店でも順次発売を開始します。

↑「テリア クリア レギュラー」。

さらに、加熱式たばこIQOS ILUMA iおよびIQOS ILUMAシリーズ専用たばこスティック「TEREA（テリア）」から、「テリア クリア レギュラー」も発売。

本製品は、クラシックレギュラーカテゴリーのたばこスティック。「洗練された吸いごたえとすっきりとした後味」と打ち出している通り、スムースかつバランスの取れた味わいが特徴の製品となっており、これまでの製品にはなかった独自の味わいです。

こちらは2025年10月27日より全国4店舗の IQOSストア、IQOSショップ（ヤマダデンキおよび、ビックカメラ一部店舗他）、IQOSコーナー（ドン・キホーテ系列の一部店舗他）、コンビニエンスストアを含む全国のたばこ取扱店にて発売。2025年10月29日より、IQOSオンラインストアにて順次発売します。

フィリップ モリス ジャパン 「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」

価格：6980円（税込）

2025年10月29日より順次発売 「テリア クリア レギュラー」

価格：580円（税込）

2025年10月27日より順次発売

