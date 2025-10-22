国道220号古江バイパスが全通

国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所は2025年10月10日、国道220号古江バイパスが12月6日（土）16時に全線開通すると発表しました。

【地図】国道220号「古江バイパス」の開通ルート

国道220号は、宮崎県宮崎市から日南市、鹿児島県志布志市、鹿屋市、垂水市などを経由して霧島市に至る大隅半島の幹線道路です。

このうち鹿屋市白水町から垂水市新城にかけては、1989年度から古江バイパスの事業が続いており、これまでに鹿屋市古里町交差点からまさかり交差点（垂水市新城）までの5.2kmが開通。これにより難所だった古江坂の線形不良9か所が解消されています。

今回開通するのは、鹿屋市一里山交差点（鹿屋市白水町）から鹿屋市古里町交差点までの2.3kmです。現道は鹿屋体育大学の北側を通りますが、バイパスは幅員15m、車道2車線で南側を通ります。これにより線形不良の解消、信号交差点の減少により、これまでの走行性の向上に加え、さらに安全性、交通の円滑化が期待されるといいます。

なお、今回の開通で古江バイパスは全線がつながります。鹿児島市から鹿屋市中心部へフェリーを利用しながら移動する際、国道が少し走りやすくなります。