かまいたち濱家、企画でコンビを組んだ尊敬する芸人との充実した時間を回想「めっちゃ楽しかった」

10月20日放送のTBSラジオ『かまいたちのヘイ！タクシー！』にて、かまいたち・濱家隆一が、10月11日にTBS系で放送された『お笑いの日2025』での思い出を語った。

『お笑いの日2025』の企画にて、かもめんたる・岩崎う大とコンビを組んでネタを披露していた濱家は、「元々俺、かもめんたるさんのネタものすごい好きやったんで、めっちゃ楽しかったですね」「ネタ合わせ、マジで何回集まったやろ。全部楽しかったわ」と切り出した。

続けて、「最初は、面白い尊敬してる人であるから、意見するのをちょっとためらったりしててんけど、パンパンって出すアイデアをう大さんがめっちゃ褒めてくれたりしはんねや」「めっちゃテンション上がって、最後、喋りすぎちゃうかよぐらい喋ってたわ」「勉強になることがめっちゃありましたね」と回想。

さらに、「俺らは、ユニットコントとか、ちょっとお芝居みたいなものをすごく遠避けてきたやん。なぜかというと稽古が面倒くさいから」「他の人と交わるって大事やなってめっちゃ思いましたね。独立国家でやってきたけど、やっぱり周りと交わったらもっと刺激というか、世界広がるなとは思いましたね」と語っていた。